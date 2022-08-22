潘武雄談引退數度落淚：要放下真的很困難

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（中央社記者謝靜雯台北22日電）「要放下，真的很困難。」中職統一獅隊41歲老將TAKE潘武雄今天引退記者會上數度哽咽落淚，潘武雄表示，做出引退決定當然會有拉扯，但沒有遺憾，只希望最後一年可以再拿一座總冠軍。

中華職棒統一7-ELEVEn獅隊老將潘武雄將於10月1日在台南市立棒球場舉辦引退賽，結束17年中職球員生涯。今天舉行記者會，潘武雄在台下看著球團準備的回顧影片時已經淚流不止，真的開口談起引退：「棒球是從小打到大的，要放下，真的很困難」，又是一陣哽咽。

潘武雄表示，其實到去年都還沒有引退的想法，今年初球隊有跟他討論，說有教練的任務，當時也還是想要當球員，覺得自己還可以打，後來又跟公司談了幾次，想起這些年大小傷勢不斷，但公司對自己很好，「是時候該為球隊付出了，我就接下任務」。

潘武雄2005年底選秀獲得獅隊指名、展開職業生涯，2007年拿下年度新人王，2020年跟著獅隊拿下隊史第10冠，今年則是球員兼任助理打擊教練；目前為止生涯17年，累計1143場出賽，敲出1204支安打、129發全壘打，貢獻669分打點，打擊率3成18。

潘武雄表示，做出引退的決定一定有拉扯，要放下真的很困難，也跟老婆討論滿久的，老婆曾問他還有什麼想要達成的目標，「我說沒有，如果真的要說，希望最後一年，球隊可以再拿下一座總冠軍。」

潘武雄直言，現在心態已經調整好了，引退之後就好好做教練的事情，謝謝獅隊給任務，會好好完成，帶領這群小獅子們慢慢往上爬。（編輯：張雅淨）1110822