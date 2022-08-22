潘武雄鐵漢柔情談家人 上次落淚是百轟爸爸到場

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（中央社記者謝靜雯台北22日電）中職統一獅隊野手潘武雄鐵漢柔情，只要談起家人就十分感性，今天在引退記者會上數度落淚，他表示上一次落淚應該是百轟，「因為那是爸爸首次到台南看我比賽」，引退賽家人也會出席。

中華職棒統一獅隊野手潘武雄將於10月1日舉行引退賽，今天記者會開場，坐在台下看著球團準備的回顧影片就頻頻拭淚，他表示，看到影片中總教練林岳平、首席教練高志綱講自己，最後看到家人出來，那段就真的撐不住了。

影片中林岳平用「甲魚」形容潘武雄，平常縮著默默做著自己該做的事，但該有攻擊性時，一旦鎖定就會咬住不放。但這些是場上的潘武雄，談起家人永遠是心裡最柔軟的一塊。

潘武雄感謝老婆一路以來的支持，照顧2個小孩、把家裡打理得很好，讓他可以安心在場上打拚，回到家還有熱騰騰的飯菜可以吃，很幸福。

潘武雄引退記者會上數度落淚，但他卻說很久沒落淚了，「我老婆都說我沒血沒淚，但我只想把快樂帶給家人」。

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被問起上一次落淚是什麼時候，潘武雄回憶應該是生涯百轟那一場比賽，那場比賽在台南棒球場，公司沒有提前跟他說爸爸有到場看球，「那是我爸爸第一次到台南球場看我比賽，看到爸爸，馬上忍不住了」。

除了家人，潘武雄也特別感謝曾任獅隊打擊教練的陳政賢，「我在打擊上可能有一點點天賦，是他把我拉起來，給我的觀念對我影響很大」，也感謝一路上帶過自己的所有教練。（編輯：陳仁華）1110822