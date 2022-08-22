肩傷影響撲接 潘武雄笑言喜歡草地的味道

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（中央社記者謝靜雯台北22日電）中職統一獅隊41歲野手潘武雄10月1日引退賽，回顧17年生涯，大小傷勢不斷，今天被問起哪一個傷勢影響最大，他笑說是肩傷，因為不能撲接，「我喜歡草地的味道」。

中華職棒統一7-ELEVEn獅隊將於10月1日舉行「最後一武」、潘武雄引退賽，今天召開記者會公布商品和售票資訊，當日全隊會穿上屬於潘武雄的55號背號球衣。

潘武雄表示，從來沒有想過辦引退賽，不喜歡那種感覺，想要淡淡地過去就好，無法想像引退當天會是什麼狀況，「我自己也蠻期待的，我應該會哭」。

潘武雄多次感謝獅隊的栽培，他在場上拚勁十足，伴隨而來的就是大小傷勢，如果是在別隊，職業生涯可能很快就會結束，可以打到17年真的很感謝球團，但他不後悔，「在場上就想要盡我所能，想要漂亮的美技、展現給大家看。」

被問起有沒有哪一個傷勢影響最大，潘武雄笑說應該是肩膀受傷，但他也解釋，肩膀傷勢影響比較大的是傳球，雖然自己臂力本來就沒有很好，但因為傷勢可能會限制守備撲接，「我希歡撲接，因為我喜歡草地的味道。」

潘武雄表示，雖然生涯大小傷勢不斷，但總是要嘗試，受傷了就重頭再來，「沒有嘗試永遠是零，也不會知道到底能不能做到」。（編輯：管中維）1110822