潘武雄開轟看一次少一次 盼球迷多進場加油

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中職統一獅隊14日兵分兩路打自辦熱身賽，在台南與樂天桃猿交手，老將潘武雄（圖）開轟，今年為潘武雄球員生涯最後一年，他也對球迷喊話，希望球迷進場為獅隊加油，「也為我加油，因為看一次少一次。」（統一獅隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年3月14日

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（中央社記者謝靜雯台北14日電）中職統一獅隊今天兵分兩路打自辦熱身賽，在台南與樂天桃猿交手，老將潘武雄開轟，今年為潘武雄球員生涯最後一年，他對球迷喊話：「希望大家進場為我加油，因為看一次少一次。」

中華職棒統一獅隊今天與樂天桃猿隊分別在台南市立棒球場、嘉義縣立棒球場打自辦熱身賽，在台南比賽獅隊41歲老將潘武雄後半段代打上場馬上有表現，7局敲出陽春砲，8局選到四壞保送上壘，兩隊終場以6比6握手言和。

今年是潘武雄球員生涯最後一年，除了球員也兼任一軍助理打擊教練，潘武雄賽後接受轉播單位訪問表示，今年身分很不一樣，除了要顧自身的表現，還要幫忙其他選手，要花的心思比較多。

潘武雄不減身手，春訓打擊狀況調整得不錯，練打時頻頻把球打出全壘打牆，他笑說，確定今年是最後一年球員生涯，本來就有思考，這1、2年就會退下來，剛好球隊需要一個本土教練，今年球員兼教練，也多了一年的時間可以充分學習。

潘武雄目前中職生涯累積128發全壘打、84次盜壘成功，他曾透露想要拚百盜紀錄，但現在要顧的東西比較全面，面對紀錄僅笑說：「盜壘只能交給老天爺了。」

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對於教練身分，潘武雄也提到，目前還沒有抓到技巧，需要慢慢習慣，跟著教練團開會，從每名球員身上學東西，今年球季結束、正式卸下球員身分後，還是會繼續維持打擊，「想要教球員，必須要體驗他們的動作，才能知道他們想要什麼。」

潘武雄也對球迷喊話，在獅隊17年，要退下來真的很捨不得，今年是球員生涯最後一年，希望球迷進場為獅隊加油，「也為我加油，因為看一次少一次。」（編輯：張雅淨）1110314