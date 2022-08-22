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羽球世錦賽 周天成、王子維23日拚16強門票

2022/8/22 21:06
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（中央社記者黃巧雯台北22日電）台灣女雙組合張淨惠與楊景惇今天在世界羽球錦標賽女雙首輪以0比2不敵印尼組合，而台灣一哥周天成、「羽球王子」王子維明天將在男單32強賽上陣，爭取16強門票。

2022年世界羽球錦標賽今天在日本東京點燃戰火，台灣羽球一哥周天成、「羽球王子」王子維稍早通過首輪考驗，雙雙晉級男單32強。

台灣女雙組合張淨惠與楊景惇晚間登場，面對印尼組合拉馬丹蒂（Siti Fadia Silva Ramadhanti）與蘇吉阿托（Ribka Sugiarto），開局就陷入0比5落後，隨後未能扭轉劣勢，以14比21丟掉首局，次局也未能突圍，以8比21落敗。

首日賽程結束，明天包括周天成、王子維在內，共有7組台將輪番上陣，周天成將與加拿大選手何舒（Jason Anthony Ho-Shue）角逐男單16強席次，而王子維將與中國好手陸光祖在32強賽對決。

台灣羽球一姐戴資穎、東京奧運男雙金牌組合「麟洋配」王齊麟與李洋首輪皆輪空，預計24日才會登場，不過李洋明天將先與楊景惇搭檔，在混雙32強賽上陣。（編輯：管中維）1110822

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