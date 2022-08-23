威廉波特少棒賽 北市福林國小力克巴拿馬2連勝

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圖為福林國小少棒隊18日2比0擊敗歐非區代表隊，賽後教練及選手向觀眾致意。中央社記者尹俊傑威廉波特攝 111年8月19日

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（中央社記者尹俊傑紐約22日專電）台北市福林國小進軍美國威廉波特少棒賽，今天靠著投手廖芫豎5.2局好投，加上打者耐心選球、進占得點圈後適時一擊，終場7比0力克巴拿馬區代表隊，拿下2連勝。

第75屆世界少棒聯盟（LLB）世界少棒錦標賽17日在賓州威廉波特（Williamsport）開打，取得亞太區代表權的福林國小少棒隊首戰旗開得勝，第2戰面對代表巴拿馬區的阿瓜杜爾塞卡貝塞拉隊（Aguadulce Cabezera），因雨延遲約4個半小時才開賽。

福林打線3局上發動攻勢，無人出局攻占滿壘，曾乙喆接著擊出內野滾地球，形成野手選擇，送回三壘上的跑者，福林先馳得點。巴拿馬隊投手接著暴投，福林兵不血刃再下一城。王元甫隨後「補刀」，揮出左外野平飛安打，送回得點圈兩名隊友。

這半局福林打了10人次，敲2支安打，獲4次四壞保送，配合對手失誤及暴投誤事，一口氣攻下4分。

福林乘勝追擊，4局上兩人出局、三壘有人，沈立宸擊出內野滾地球，對方游擊手再度失誤，福林再添一分。沈立宸接著靠對方投手暴投進占三壘，隨後在李芳模安打護送下回本壘得分。

領先6分的福林6局上攻勢再起，王元甫在兩人出局、三壘有人時擊出中外野平飛安打，進帳此役第3分打點，助球隊將領先擴大到7分。

福林國小是7年來首支打進威廉波特少棒賽的台灣球隊，此役全隊打擊發揮、守備滴水不漏，先發投手廖芫豎充分壓制對手也功不可沒。

廖芫豎主投5.2局送出8次三振，沒有保送，僅被敲4支零星安打，在隊友李芳模接手解決最後一名打者後拿下勝投。

本屆賽事共20隊角逐世界冠軍，福林18日首戰2比0擊敗歐非區代表隊。2連勝後將休息兩天，下一戰預定24日下午1時（台北時間25日凌晨1時）面對加拿大、墨西哥區交手的勝隊。（編輯：馮昭）1110823