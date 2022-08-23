全民運動會花式滑輪溜冰競賽開幕 翁章梁鼓勵選手

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111年全民運動會花式滑輪溜冰項目23日在嘉義縣立體育館舉辦開幕儀式，嘉義縣長翁章梁（中）到場鼓勵選手，並與全民運吉祥物太陽Q寶寶合影。（嘉義縣政府提供）中央社記者黃國芳傳真 111年8月23日

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（中央社記者黃國芳嘉義縣23日電）111年全民運動會花式滑輪溜冰項目今天在嘉義縣立體育館舉辦開幕儀式，嘉義縣長翁章梁到場鼓勵選手，期望選手享受滑輪溜冰的過程，更能在競賽中發揮所長。

全民運動會籌備處今天發布新聞稿表示，因應賽事期程，全民運其中的一項比賽花式滑輪溜冰項目，提早於今天舉行開幕儀式，競賽從即日起至26日正式登場，比賽地點設置在嘉義縣立體育館。花式滑輪溜冰來自18個縣市114名選手，共同為全民運揭開序幕。

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全民運為翁章梁任內爭取到重大全國性賽事，至今已籌備逾1年，目前各項比賽場館修繕皆已完成，且翁章梁每月親自主持籌備會議，定時巡視比賽場館，確認修繕進度，希望111年全民運盡善盡美的執行，提供選手舒適的競賽場地。

今年的全民運共31項競賽種類，計有近1萬2800名隊職員和選手參加賽事，開幕典禮將於10月8日在嘉義縣立田徑場舉行，嘉義縣政府精心規劃一系列活動，歡迎民眾一起參與全民運，為選手鼓勵。（編輯：陳政偉）1110823