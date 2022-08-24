曾子祐加盟台鋼雄鷹披背號1號 最想對決潘威倫

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中華職棒台鋼雄鷹24日在台北舉辦選秀狀元曾子祐（圖）加盟記者會，曾子祐表示希望能有機會在球場上，與兒時的偶像統一獅隊的投手潘威倫來場對決。中央社記者王騰毅攝 111年8月24日

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（中央社記者黃巧雯台北24日電）今年中職選秀狀元曾子祐以簽約金570萬元、激勵獎金140萬元，合約總值710萬元加盟台鋼雄鷹，將披上背號1號球衣，他今天透露，職棒場上最想要對決統一獅隊投手潘威倫。

台鋼雄鷹在今年中華職棒新人球員選拔會上選進隊史首名狀元曾子祐，今天舉辦加盟記者會，來自平鎮高中的游擊手曾子祐成為隊史首名加盟的球員，歷史性第一張合約總值新台幣710萬元，包括簽約金570萬元、激勵獎金140萬元，簽約金為史上第3高、高中生狀元郎次高。

曾子祐將頂著選秀狀元的光環展開職棒生涯，他坦言，被選到當下很開心，但他瞭解這只是剛開始，「大家都在看，放大我的表現」。他也提醒自己心態不能鬆懈，接下來才是真正的挑戰。

曾子祐先前也曾向平鎮學長、統一獅隊內野手林子豪請益，「他跟我說進去職棒後，如果幾次打不好，就會容易心情低落，因此心態很重要」。

台鋼雄鷹董事長王炯棻對曾子祐賦予高度期許，球隊也為曾子祐挑選背號1號的球衣。曾子祐透露，由於游擊手守備代號為「6」，加上小時候綽號為「祐祐」，讓他一度想選66號，但他也感謝球隊的肯定，能穿上1號球衣，讓他備感榮幸，將拿出應有的實力。

曾子祐期待未來能達成團隊賦予的目標，也會加強自身不足之處，「游擊位置守備非常重要，守備會再下功夫，打擊也會加強擊球紮實度，我也不是長打型，不要求長打，但會把每一顆球打紮實，就有安打機會」。

台鋼雄鷹從零開始建軍，今年首度參與選秀會，選進26輪共30名好手，台鋼雄鷹2023年將先投入二軍比賽，2024年參與一軍賽事。曾子祐表示，隊上都是年輕球員，「大家一起衝，比其他隊更有拚勁，相信我們實力就會慢慢變好」。

談到未來想對決哪名中職投手，曾子祐透露，最想對戰統一獅的潘威倫，他解釋，小時候曾參加統一獅夏令營，有跟潘威倫合照，「現在變對手，看誰可以拿下勝利」。

另外，台鋼雄鷹隊昨天宣布，將邀請東京奧運日本隊教練團「守備職人」井端弘和來台擔任客座內野守備教練，也讓曾子祐相當期待，希望可以從教練身上學到很多東西，像是守備的小細節和日本棒球的基本功。（編輯：張雅淨）1110824