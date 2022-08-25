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羅力7局9K白做工 悍將不敵味全龍

2022/8/25 22:51（8/25 23:01 更新）
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中華職棒25日在新莊棒球場進行富邦悍將隊與味全龍隊賽事，即將引退的悍將洋投羅力（Mike LOREE）先發主投7局，被敲4支安打，送出9次三振，失1分自責分。中央社記者張新偉攝 111年8月25日
中華職棒25日在新莊棒球場進行富邦悍將隊與味全龍隊賽事，即將引退的悍將洋投羅力（Mike LOREE）先發主投7局，被敲4支安打，送出9次三振，失1分自責分。中央社記者張新偉攝 111年8月25日
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（中央社記者黃巧雯新北25日電）中華職棒富邦悍將洋投羅力返美前倒數第2場主場先發，今天出戰味全龍投7局僅失1分、飆出9次三振，而龍隊靠著劉基鴻8局上關鍵安超前，悍將後續無力扭轉戰局，以2比4輸球。

富邦悍將洋投羅力（Mike Loree）上週宣布引退後，今天出戰味全龍隊是他返美前倒數第2場在主場新莊棒球場先發賽事，吸引5013名球迷進場，而他接下來9月2日的引退賽將出戰樂天桃猿。

富邦悍將4局下率先展開攻勢，范國宸、戴培峰連續安打，形成一、三壘有人，辛元旭揮出右外野方向平飛安打，送回三壘跑者。

羅力自首局起連續解決13人次，前5局沒敲出任何安打，成功壓制龍隊打線，直到6局上2出局後，才被張祐銘掃出三壘安打，隨後又被林智勝敲安丟分，2隊戰成1比1平手。

悍將高國麟7局下從龍隊投手王玉譜敲出生涯第2發代打全壘打，率隊以2比1反超，也讓王玉譜連續192局無失分、跨季連續115局無全壘打的紀錄破功。

悍將第8局換上洋投富藍戈（Enderson Franco）中繼，先保送龍隊郭天信後，又被吉力吉撈．鞏冠敲安丟分。

悍將再派投手藍愷青救火，依舊被龍隊的李凱威擊出安打後，劉基鴻關鍵時刻掃出二壘安打帶有2分打點，龍隊以4比2超前，悍將8局下錯失得點圈有人攻擊機會，最終就以2分差吞敗。

羅力投7局失1分，僅被敲出4支安打，送出1次保送，狂飆9次三振，與中職生涯第102勝擦身而過，而龍隊由中繼1局的王玉譜拿下勝投。（編輯：方沛清）1110825

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