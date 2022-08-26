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朱俊祥中繼穩守、林靖凱關鍵失誤 猿對戰獅8連勝

2022/8/26 23:08
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（中央社記者謝靜雯台北26日電）中職樂天桃猿隊今天與統一獅隊交手，桃猿隊投手朱俊祥中繼0.2局化解滿壘危機，桃猿隊7局靠著獅隊二壘手林靖凱關鍵失誤搶分，終場以3比1拿下對戰獅隊8連勝。

中職樂天桃猿隊今天在主場樂天桃園棒球場迎戰統一獅隊，派出投手投手黃子鵬先發，黃子鵬今天賽前本季與統一獅隊交手，7場先發拿下5勝、沒有敗績，對戰防禦率僅1.45。

黃子鵬今天還是展現壓制力，前3局沒有失分，直到4局2人出局後先保送鄭鎧文，被潘武雄敲出安打，再被林靖凱敲出安打失掉1分。

桃猿隊今天前4局沒有拿下分數，直到5局靠著陳晨威安打、盜上二壘、郭嚴文適時安打，送回追平分。

兩隊6局打完1比1僵持不下，獅隊7局有攻勢，1人出局後林祖傑、邱智呈接連敲出安打，把桃猿隊先發投手黃子鵬打退場，接替投球的朱俊祥先保送潘傑楷，接著連抓2個出局數、化解失分危機。

桃猿隊7局下追分，靠著接連四壞保送、林立敲出安打，梁家榮敲出內野平飛球造成獅隊二壘手林靖凱接球失誤，桃猿隊一口氣跑回2分、奠定勝基。

朱俊祥今天總計用14球投0.2局，投出1次保送、2次三振，沒有失分，幫助球隊守住平手局面，球隊比賽順利拿下勝利，朱俊祥拿下本季第2勝、也獲選單場最有價值球員（MVP）。（編輯：戴光育）1110826

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