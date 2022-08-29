2022台北馬拉松開放報名 盧彥勳首度參賽

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（中央社記者黃巧雯、實習記者郭姸妤台北29日電）台北市政府今天宣布，2022台北馬拉松將在12月18日開跑，中午起開放馬拉松組一般跑者報名；退役網球名將盧彥勳以活動大使身分站台並首次參賽半程馬拉松組，領到人生首面台北馬號碼布。

台北市政府今天舉辦「2022台北馬拉松」報名宣告記者會，台北市體育局長李再立、退役網球名將盧彥勳及哥哥盧威儒等人出席。

2022台北馬拉松將於12月18日上午6時30分在台北市政府前廣場開跑，李再立致詞表示，今年有兩大特色，除了首次邀請肢障輪椅選手參與外，還延續過去永續概念，新增減碳作為，包括發放可回收的環保口罩及再生材質的完賽獎牌，共同打造一個多元族群和友善環境賽事。

盧彥勳會後接受媒體聯訪指出，對他而言，跑步是一種跟身體對話的方式，較不受空間和時間限制，以前當選手時多以短跑為主，而跑馬拉松則需要適應並調節身體在每個里程不同反應，這次是首次參賽，不會給自己設定目標，就當作累積經驗。

盧彥勳說，雖然有時候訓練很累，但是看到哥哥在社群上發布有關訓練的貼文，覺得自己也要跟上，不能偷懶，只要還有點體力就外出跑步，讓練習成為一種習慣。

體育局表示，馬拉松組一般跑者從今天中午12時起開放報名，半程馬拉松組一般跑者則從明天上午10時起開放報名，並於9月28日下午5時報名截止。

體育局指出，為鼓勵跑者從自身做起，只要報名2022台北馬拉松時勾選不需要領取賽衣，運動品牌將提供消費滿新台幣1500元以上可折抵500元優惠，藉此感謝跑者們減碳行動。

因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，體育局說，將延續去年防疫規定，跑者在集合時、賽前皆須佩戴口罩，競賽過程可脫下口罩，抵達終點時也會發放給跑者環保口罩。（編輯：李亨山）1110829