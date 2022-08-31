吳念庭獲保送 西武獅不敵火腿

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（中央社記者黃巧雯台北31日電）旅日埼玉西武獅隊台灣野手吳念庭昨天敲出本季第4轟後，今天出戰北海道日本火腿鬥士隊打擊熄火，3打數無安打，獲得1次保送，西武獅隊最終以2比4輸球。

西武獅隊今天在主場西武巨蛋與火腿隊交手，前一戰開轟的吳念庭先發第5棒，改守一壘。

吳念庭2局下吞下三振後，第4、6局分別擊成二壘方向滾地球、一壘方向飛球出局，8局下靠著保送，首度站上壘包，吳念庭3打數摃龜，保送、三振各1次，賽後打擊率2成39。

兩隊前6局結束仍戰成2比2平手，火腿隊靠著7局上清宮幸太郎、近藤健介、松本剛連續3支安打，添得2分，以4比2反超，西武獅隊未能逆轉戰局，以2分差吞下敗仗。

另外，火腿隊台灣野手王柏融今天在二軍出賽，在與讀賣巨人一役中，第6局上場代打，在一壘有人情況下敲出安打，隨後高濱祐仁轟出3分砲，王柏融跑回本壘得分；王柏融第8局再度上場，敲成右外野飛球出局。

王柏融此役2打數1安打，火腿隊後續未能再添分數，最終以3比8落敗。（編輯：張芷瑄）1110831