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味全龍新洋砲最快3日來台 新洋投將扛先發

2022/9/1 18:57（9/1 19:11 更新）
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中華職棒味全龍隊總教練葉君璋（圖）1日表示，新洋砲古德溫（Brian Goodwin）預計最快3日來台，近期球隊也已簽下另一名左投，未來將定位先發。中央社記者黃巧雯攝 111年9月1日
中華職棒味全龍隊總教練葉君璋（圖）1日表示，新洋砲古德溫（Brian Goodwin）預計最快3日來台，近期球隊也已簽下另一名左投，未來將定位先發。中央社記者黃巧雯攝 111年9月1日
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（中央社記者黃巧雯台北1日電）中華職棒味全龍洋將布局即將底定，總教練葉君璋今天表示，新洋砲古德溫預計最快9月3日來台，而近日已簽下另一名左投，未來將定位為先發。

中職今年洋將大限延後至9月19日，目前龍隊洋將陣容已有洋投鋼龍（Drew Gagnon）、布里悍（Jake Brigham），近日再延攬1投、1野，其中洋砲古德溫（Brian Goodwin）曾效力於美國職棒大聯盟華盛頓國民隊。

葉君璋賽前接受媒體訪問時表示，古德溫最快9月3日來台，在陣中外野手陳品捷受傷後，期待古德溫能幫助球隊。

葉君璋透露，古德溫在美職曾守過中外野，「有辦法守中外野的球員，他的守備應該不會太差」。他認為，新洋砲打擊方面可能會遭遇適應的問題，因此很難判斷在打擊上可以帶來哪些貢獻。

由於洋將大限在即，葉君璋表示，沒有太多時間讓新洋砲慢慢調整，會先在二軍打1、2場，若確定沒問題，就會升上一軍。

除了新洋砲外，龍隊近期還簽下1名左投，葉君璋並未透露太多資訊，他僅說，年紀不到30歲，未來將擔任先發。（編輯：張雅淨）1110901

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