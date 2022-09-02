阿根廷徵召打經典賽 林安可婉拒

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北2日電）世界棒球經典賽資格賽將於9月中開打，阿根廷棒協詢問統一獅隊台灣、阿根廷混血外野手林安可意願，但林安可已經婉拒，領隊蘇泰安表示，林安可的想法是先協助獅隊提升戰績。

世界棒球經典賽資格賽將於9月中陸續開打，阿根廷棒球協會會長薩立納斯（Rafael Salinas）接受媒體訪問時提到，將詢問美國職棒邁阿密馬林魚隊投手卡斯塔諾（Daniel Castano）、巴爾的摩金鶯隊投手卡諾（Yennier Cano）和中職統一獅隊野手林安可代表阿根廷出賽意願。

林安可的媽媽是阿根廷人，他也證實收到詢問，但已經婉拒。獅隊領隊蘇泰安表示，林安可收到詢問後有告知球團，林安可今年因為傷勢直到7月中才開始回到一軍出賽，傷勢剛好，他個人的想法是希望可以協助獅隊提升戰績為主。

至於明年3月舉行的經典賽會內賽，中職先前已經在領隊會議上共同推舉獅隊總教練林岳平擔任台灣隊總教練，待與中華民國棒球協會、體育署三方選訓會議後確認通過，對於代表台灣出賽、林安可意願高。（編輯：吳協昌）1110902