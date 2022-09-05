楊晉豪帶著陳金鋒祝福轉隊 馬上先發對悍將

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野手楊晉豪（圖）被交易至樂天桃猿隊後，5日馬上先發出賽，對上前東家富邦悍將，在桃猿將先以游擊位置為主，他知道職棒環境現實，機會來了就把握。中央社記者謝靜雯攝 111年9月5日

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（中央社記者謝靜雯新北5日電）野手楊晉豪被交易至樂天桃猿隊後，今天馬上先發出賽、對上前東家富邦悍將，楊晉豪帶著陳金鋒的祝福和叮嚀轉隊，在桃猿將先以游擊位置為主，他知道職棒環境現實，機會來了就把握。

中華職棒野手楊晉豪被交易至樂天桃猿隊，今天回到前東家主場新莊棒球場，馬上排入先發，打7棒、守游擊。桃猿總教練曾豪駒表示，有觀察楊晉豪身體和技術上都沒有太多問題，這3天也有讓他熟悉團隊，今天用週一補賽多登錄1人規定讓他上一軍。

楊晉豪過去以二壘守備為主，但曾豪駒表示，楊晉豪在桃猿主要會以游擊為主，二壘是他熟悉的地方，會讓他兩個位置都練習。

楊晉豪是悍將隊2017年選秀首輪指名野手，球隊對他有很大的期望，他透露，得知交易訊息很突然，是當天到球隊熱身完被叫入辦公室告知，很訝異、沒有想過會發生這種事，在悍將5年的時間也有情感了，還是很捨不得，但知道職棒環境現實。

悍將二軍總教練陳金鋒也有鼓勵楊晉豪，球員交易在國外很頻繁，希望他隨時做好準備。楊晉豪說：「他（陳金鋒）跟我說，如果可以看到我在桃猿有好表現，他也會很開心。」

楊晉豪表示，從春訓開始其實就有多練游擊，游擊和二壘還是不太一樣，游擊範圍、機動性和守備能力都需要比二壘更優異一點。

面對轉隊交易，楊晉豪表示，已經有2個小孩了，也更督促自己努力，隨時準備好，機會來了就好好把握，桃猿和悍將的球風不太一樣，多看、多學習，學長們也都很照顧他。（編輯：張雅淨）1110905