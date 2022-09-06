范國宸好手感3打點助悍將搶勝 獅新洋砲羅薩亮相

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

中華職棒統一獅隊新洋砲羅薩（Rainel Rosario）6日中職生涯初亮相，先發打3棒、守左外野，1局吞下三振，3局安打送回獅隊本日唯一1分，5局敲出二壘方向滾地球出局，8局敲出右外野方向飛球出局，首場比賽首安、首打點都出爐。（統一獅隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年9月6日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北6日電）中職富邦悍將隊今天與統一獅隊交手，悍將隊郭俊麟5局失1分好投壓制、范國宸適時安打貢獻3分打點，率隊以5比1拿勝；統一獅隊新洋砲羅薩一軍首度亮相，打回獅隊唯一1分。

中職富邦悍將隊今天作客台南棒球場與統一獅隊交手，兩隊前2局都沒有拿下分數，悍將3局上靠著辛元旭安打、犧牲觸擊推進，再靠著接連四壞保送攻佔滿壘，范國宸清壘二壘打、一棒3分幫助球隊突破僵局，再靠著獅隊失誤跑回團隊第4分。

獅隊3局下追分，陳傑憲安打，2人出局後獅隊新洋砲羅薩補上安打，送回球隊第1分，但獅隊沒能多追加分數。

悍將6局再起攻勢，2人出局後高國麟敲出安打，辛元旭補上二壘打送回球隊第5分；悍將隊范國宸近期維持不錯手感，昨天單場4安2打點，今天單場1安貢獻3分打點，近期連9場出賽敲安。

悍將先發投手郭俊麟今天總計用93球投5局，被敲出6支安打，投出1次保送、3次三振，失掉1分責失分，拿下個人本季第3勝。

獅隊新洋砲羅薩今天中職生涯初亮相，先發打3棒、守左外野，羅薩1局吞下三振，3局安打送回獅隊唯一1分，5局敲出二壘方向滾地球出局，8局敲出右外野方向飛球出局，首場比賽首安、首打點都出爐。（編輯：謝雅竹）1110906