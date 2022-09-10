艾卡拉茲晉美網男單決賽 與路德爭冠軍與球王寶座[影]

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（中央社紐約9日綜合外電報導）西班牙男網新星艾卡拉茲今天在美國公開賽男單準決賽大展身手，鏖戰5盤力退美國非裔好手提亞佛，接下來將與挪威選手路德爭奪男單冠軍與世界第一寶座。

法新社報導，19歲的艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）以6比7（6/8）、6比3、6比1、6比7（5/7）、6比3勝出，成為自西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）2005年在法國公開賽奪下首座大滿貫賽金盃以來，闖進大滿貫賽男單決賽的最年輕選手。

世界排名第7的路德（Casper Ruud），稍早以7比6（7/5）、6比2、5比7、6比2擊退俄羅斯的卡察諾夫（Karen Khachanov），也是個人首度晉級大滿貫賽決賽。

然而，提亞佛（Frances Tiafoe）今天奮戰到最後一刻，挽救了3個賽末點並在最後兩盤破發。

艾卡拉茲說：「身處大滿貫賽4強之役，必須竭盡所能，拚到最後一球。」艾卡拉茲是自1990年的山普拉斯（Pete Sampras）以來，晉級美國公開賽決賽的最年輕選手。

他說：「無論是打5個小時或6個小時，都是一樣，在球場上就是必須全力奮戰。」

對艾卡拉茲而言，這是他連續第3場5盤大戰，他今天擊出59記致勝球，往首度高捧大滿貫賽金盃與成為史上最年輕的球王更靠近一步。

他又說：「這是我首度打進大滿貫賽決賽，世界第一寶座近在咫尺，卻又遠在天邊。」

艾卡拉茲說：「我將全力以赴。我必須克服角逐大滿貫賽決賽的緊張心情，但我真的好開心。」

路透社報導，如果艾卡拉茲擊敗了路德，他將成為最年輕的世界球王，打破澳洲名將修威特（Lleyton Hewitt）的紀錄。修威特是在2001年登上世界排名第一，當時年僅20歲。

提亞佛賽後讚揚了他的對手一番。他說：「我已經盡了全力，但卡羅斯（Carlos，艾卡拉茲的名字）今晚打得實在太好了。」

他說：「老實說，我來到這裡是想要贏得美網冠軍，我覺得我讓大家失望了，真的讓人感到心痛。」（譯者：張曉雯/核稿：嚴思祺）1110910