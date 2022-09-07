美網男單4強 挪威一哥路德無緣戰冤家基爾喬斯

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（中央社紐約6日綜合外電報導）挪威網球一哥路德今天首次打進美國公開賽男單4強，今年繼法網後再度挺進大滿貫賽事準決賽。但他的冤家、澳洲「壞小子」基爾喬斯8強賽落敗，兩人無緣4強相遇。

法新社報導，美網本屆第5號種子路德（Casper Ruud）今天以6比1、6比4、7比6（7/4）直落3盤，拍下義大利好手貝雷蒂尼（Matteo Berrettini）。

路德今年稍早在法網時打進決賽，最後敗給西班牙猛將納達爾（Rafael Nadal）。

俄國好手卡察諾夫（Karen Khachanov）今天稍晚時以7-5、4-6、7-5、6-7（3/7）、6-4，辛苦拿下澳洲「壞小子」基爾喬斯（Nick Kyrgios）。

賽會第27種子、26歲的卡察諾夫在對基爾喬斯之戰共發出30記「愛司」、63記致勝球，生涯首度在大滿貫賽事打進準決賽。

原本外界期待路德4強時能對上今年在溫網拿過亞軍的基爾喬斯，想看兩人又能擦出何種火花，如今確定雙方無緣相遇。

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路德與基爾喬斯2019年時曾在羅馬大師賽（Rome Masters）有過激烈罵戰，當時基爾喬斯對線審罵髒話，被主審判罰後大失控，把椅子砸到場中央，接著就收拾球袋離開球場。

後來基爾喬斯遭罰款2萬歐元、扣積分，當時路德呼籲該禁賽基爾喬斯6場，還說對方是「白痴」；基爾喬斯不甘示弱，回罵路德很「無聊」，還譏路德「為了提升世界排名，都打一些沒人聽過的比賽偷積分」。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳亦偉）1110907