路德闖美網男單決賽 瞄準世界球王寶座[影]

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挪威好手路德（圖）9日在大滿貫美網男單4強賽，以3比1擊敗俄羅斯的卡察諾夫闖進決賽。（圖取自twitter.com/usopen）

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（中央社紐約9日綜合外電報導）挪威好手路德（Casper Ruud）今天在大滿貫美網男單4強賽，以3比1擊敗俄羅斯的卡察諾夫（Karen Khachanov）闖進決賽，目前世界排名積分因此暫居第1。

路德此役以7比6（7比5）、6比2、5比7、6比2拍落卡察諾夫，晉級到美國網球公開賽男子單打的決賽。接下來路德將與西班牙新星艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）對上美國非裔好手提亞佛（Frances Tiafoe）一役的勝方爭冠。

這是賽前世界排名第7的路德，本季第2次打進大滿貫男單決賽。今年6月，路德也在大滿貫法國網球公開賽打進決賽，當時他敗給西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）獲得亞軍。

若艾卡拉茲未能打進這次美網男單決賽，或在決賽敗給23歲的路德，那路德下週將正式成為新的世界球王。

路德說：「對我來說，今天這場比賽是另一場精彩的對決。我認為我們一開始都有點緊張。」

「但你得想到，這可能是我們兩人生涯至今最大的比賽，所以當然會有些緊張。」

路德和前役擊敗澳洲「壞小子」基爾喬斯（Nick Kyrgios）的卡察諾夫，今天首盤各破對手兩個發球局，路德歷經搶七大戰，先以7比6（7比5）拿下首盤。

次盤路德在第3局、第5局兩度攻破對手發球局，僅花33分鐘就拿下。

東京奧運男單銀牌得主卡察諾夫在第3盤反擊，除在自己的發球局力保不失，還在第12局破發成功，以7比5扳回一城。

但路德很快回穩，在第4盤第3局、第5局兩度破發成功，最終順利以6比2鎖定勝利。（譯者：李晉緯/核稿：張曉雯）1110910