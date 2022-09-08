提亞佛美網力退盧布列夫 首闖大滿貫男單4強

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（中央社紐約7日綜合外電報導）在地主球迷期盼下，美國好手提亞佛今天在美網以7比6（7比3）、7比6（7比0）、6比4擊敗俄羅斯好手盧布列夫（Andrey Rublev），生涯首度打進大滿貫男單4強。

自美國前世界球王羅迪克（Andy Roddick）2003年在法拉盛草地公園（Flushing Meadows）拿下美國網球公開賽冠軍後，就沒有其他地主男子球員能在美網奪冠。

而24歲的提亞佛（Frances Tiafoe）這次在美網16強賽爆冷擊敗大會第2種子，西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）後，背負要為美國留下冠軍的壓力就越來越大。

而他今天的表現也沒讓人失望，整場比賽轟出18記愛司球，在23座大滿貫單打冠軍得主，美國女將小威廉絲（Serena Williams）在女單第3輪出局後，讓地主球迷重新燃起希望。

提亞佛說：「我今天上場時，感覺非常好，比之前對上納達爾時還好。今天我真的感覺很棒，這也呈現在我的表現上。」

提亞佛說：「這是我打過最好的搶七大戰。」

今天提亞佛戴著一個手環，上面寫著「為什麼不會是我呢？」，並在以一記愛司球鎖定比賽勝利後，成為繼50年前的艾許（Arthur Ashe）後，首位打進美網男單4強的非裔美籍球員。而他今天比賽的場地，正是以艾許為名的艾許球場（Arthur Ashe Stadium）。

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他告訴記者說：「我喜歡在觀眾面前打球，我覺得這就是我們努力練球的原因，要向全世界展示我們能做到什麼。不要逃避它，而是要去追逐它。」

美國女將在大滿貫賽場上一直持續茁壯，最近一次有美國女將在大滿貫賽事稱后，是2020年在澳洲網球公開賽奪冠的科甯（Sofia Kenin），但男子球員方面，在阿格西（Andre Agassi）和山普拉斯（Pete Sampras）撐起的黃金世代過去後，就一直後繼無人。（譯者：李晉緯/核稿：陳昱婷）1110908