基爾喬斯扳倒球王梅迪維夫 勇闖美網8強[影]

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（中央社紐約4日綜合外電報導）澳洲「壞小子」基爾喬斯今天在美國網球公開賽男子單打16強的激烈廝殺中，擊敗前來衛冕、世界排名第1的俄羅斯好手梅迪維夫，成功闖進下一輪。

法新社報導，今年在溫布頓網球錦標賽獲得亞軍的基爾喬斯（Nick Kyrgios），此役以7比6（13/11）、3比6、6比3、6比2擊敗梅迪維夫（Daniil Medvedev），首度在美網闖進8強，接下來將遭遇與另一名俄羅斯選手卡察諾夫（Karen Khachanov）。

梅迪維夫此役吞敗，也將因此跌下世界球王的寶座。

基爾喬斯在獲勝後說：「這是一場不可思議的比賽。尋求衛冕的梅迪維夫無疑背負著莫大壓力，而我最近幾個月表現得十分出色。」

影片來源：US Open Tennis Championships

在節奏飛快的首盤比賽中，基爾喬斯在破發成功後，很快取得4比2領先，但梅迪維夫也迅速扳平戰局，基爾喬斯在歷經搶七大戰後，才以7比6（13比11）拿下首盤。

比賽當中，梅迪維夫曾向主審抗議，說他在發球時，基爾喬斯陣營在包廂內發出太多噪音。換邊時，梅迪維夫甚至威脅，若情況不見改善，他會拒絕比賽。

基爾喬斯在要求暫停上了廁所後，狀況突然暴跌；梅迪維夫充分把握機會，取得5比1領先，並以6比3拿下第2盤，扳平戰局。

基爾喬斯接著在第3盤第2局做出令人匪夷所思的舉動，他在一次回擊中，從自己那一側球場一路跑過擋網進入梅迪維夫這一側來擊球。

他這樣犯規的動作，讓他錯失一個破發點。

但他靠著關鍵的一波3比1攻勢，以6比3拿下第3盤。

基爾喬斯第4盤2比1領先時，因為罵髒話被判犯規，但他仍靠著連兩記的愛司（ace）球將優勢拉大到3比1。

之後梅迪維夫反撲無力，最終基爾喬斯靠著這場比賽的第21記愛司球拿下勝利。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1110905