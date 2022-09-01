澳洲壞小子美網又暴走 這回抱怨「球場有大麻味」

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（中央社紐約31日綜合外電報導）澳洲「壞小子」基爾喬斯今天在精彩又火爆的比賽中，闖進美網公開賽第3輪，這回他免不了又抓狂暴走，不僅對著隨行人員一陣狂吼咒罵，還稱有球迷在現場吸食大麻。

法新社報導，基爾喬斯（Nick Kyrgios）在路易阿姆斯壯（Louis Armstrong）球場與法國選手班奇（Benjamin Bonzi）鏖戰，脾氣火爆的他第3盤發球失誤大發雷霆，看似朝禁區方向吐了一口口水，並對團隊人員飆出一連串髒話，因而遭判行為犯規。

基爾喬斯第2盤與班奇僵持不下時，也向主審抱怨球場有大麻的味道，

他對主審坎皮斯托（Jaume Campistol）說：「如果是食物的氣味，我不會抱怨。但這是大麻。當運動員有哮喘時，這顯然不是理想的情況。」

坎皮斯托也提醒觀眾：「基於對球員的禮貌，請不要在球場周圍抽菸。」

歷經4盤纏鬥，基爾喬斯以7比6 (7/3)、6比4、4比6、6比4力壓班奇，挺進美網男單32強。

基爾喬斯稍後表示，世界排名第50的班奇奮力抵抗他的攻勢，令他驚訝不已。

基爾喬斯在場上受訪時說：「真是千鈞一髮呀！他今天的表現令人難以置信，我沒想到會經歷這般激戰。我在第4盤用了一些非常冒險的技巧來贏得勝利。我真的很高興能闖過這關。」

「這是壓力非常大的一刻。我和我的團隊對本週的賽事有很高的期望，我很高興我挺過來了。」

基爾喬斯說，在溫布頓網球賽首度闖進大滿貫決賽後，他仍在適應備受期望的壓力。（譯者：劉文瑜/核稿：徐睿承）1110901