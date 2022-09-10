U18亞青女籃台灣不敵澳洲 11日爭銅牌[影]

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（中央社記者龍柏安台北10日電）台灣小將今天使出渾身解數、拚盡了全力，卻跨越不了身高上的差距，團隊籃板球以42比52落後，最終以61比70輸給澳洲，明天將力爭U18亞青女籃錦標賽銅牌。

2022年U18亞洲青年女子籃球錦標賽，今天在印度班加羅爾進行最後4強賽，台灣遭遇冠軍大熱門澳洲，團隊身高跟對手相比差了7公分，且對方禁區還擁有193公分巨塔朱佛曼斯（Isla Juffermans），另有4名超過185公分的長人。

影片來源：FIBA - The Basketball Channel

今天開賽台灣隊率先得分，短暫取得領先，不過對手很快還以顏色，並將比分超前，其中朱佛曼斯首節只打了7分09秒，就拿下6分、9籃板，且在她護航下，澳洲團隊籃板也以19比7遙遙領先。

上一役面對紐西蘭的贏球功臣宋瑞蓁，今天提早啟動「飆分模式」上半場她11投7中，個人就攻下全隊最高的17分、全場拿下25分，是幫助台灣隊上半場打完，仍能以33比39咬緊比數的靈魂人物。

下半場台灣隊一路苦追，可惜分差始終維持在6分以上，加上第4節澳洲又靠著一波7比0攻勢，重新將領先鞏固至雙位數，也提前奠定勝基。

台灣今天輸給澳洲後，無緣晉級壓軸決賽，明天將全力爭銅，對手則將視日本與中國落敗的一方。

值得一提的是，台灣在小組預賽曾以74比61逆襲中國，除拿下近20年來在U18交手的對戰首勝，同時也斬斷對戰10連敗。（編輯：陳政偉）1110910