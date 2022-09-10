林立雙響砲獨居全壘打王 率猿擊敗獅

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中職樂天桃猿隊林立10日在台南球場出賽，單場雙響砲，率隊終場以8比3擊敗統一獅隊，賽後獲選單場最有價值球員（MVP）。（樂天桃猿隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年9月10日

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（中央社記者謝靜雯台北10日電）中職樂天桃猿隊從花蓮移動到台南舟車勞頓但火力不減，林立單場雙響砲、獨居全壘打王，投手曾仁和回一軍先發，投5局失2分拿勝投，桃猿以8比3擊敗統一獅隊。

中華職棒樂天桃猿隊前3天在花蓮棒球場與味全龍隊打3連戰，今天移動到台南棒球場與統一獅隊交手，雖然路程遙遠、但不影響場上表現。

桃猿隊先發投手曾仁和8月因為守備時壓到右手小指、造成小指腫脹下二軍休息，今天回到一軍先發，前4局展現壓制力，直到5局先保送陳傑憲，被林子豪、羅薩接連敲出安打失分，再被林安可敲出高飛犧牲打失掉第2分。

桃猿隊今天3局靠著林立陽春砲先馳得點，4局靠著嚴宏鈞適時安打送回第2分，兩隊5局打完戰成平手，桃猿隊6局靠著保送、朱育賢二壘打送回超前分，再靠著楊晉豪、嚴宏鈞接連安打、林立補上3分砲拉開領先差距，接著靠失誤、陳俊秀安打送回團隊第8分。

桃猿隊先發投手曾仁和今天總計95球投5局，被敲出6支安打，投出3次三振、3次四壞保送，失掉2分責失分、拿下個人本季第4勝。

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桃猿隊比賽後半段後上投手賴知頎一軍生涯初登板，8局2人出局後接手後援，順利抓到第3個出局數，9局續投有狀況，1人出局後被林安可敲出陽春砲退場，總計投0.2局失1分、無關勝敗。

桃猿隊野手林立今天中職生涯第500場出賽，生涯第4次單場雙響砲，總計5打數敲出3支安打、包括2發全壘打，貢獻4分打點，獲選單場最有價值球員（MVP），賽後以12發全壘打獨居聯盟勝投王。（編輯：陳政偉）1110910