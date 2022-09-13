跨聯盟籃球邀請賽 周士淵、尚韋帆復出參戰

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（中央社記者黃巧雯台北13日電）跨聯盟籃球邀請賽9月17日將登場，超級籃球聯賽（SBL）、台灣職籃P. LEAGUE+、T1這3個聯盟與培訓隊，共12隊參賽，籃協今天公布參賽名單，已退役周士淵、尚韋帆將復出參戰。

2022年跨聯盟籃球邀請賽於9月17日至27日在台北和平籃球館舉行，中華民國籃球協會今天舉辦賽前記者會，包括中華民國籃球協會秘書長李雲翔、P. LEAGUE+聯盟執行長陳建州 、T1聯盟會長錢薇娟等人出席。

跨聯盟籃球邀請賽包含台灣男籃培訓隊在內共有12隊參賽，其中P. LEAGUE+新竹街口攻城獅單獨組隊，其他5隊共組RISING STARS隊；T1聯盟派出5隊，包括台中葳格太陽、台啤英熊、新北中信特攻、桃園雲豹、台南台鋼獵鷹；而SBL台銀、台啤、裕隆納智捷、彰化柏力力4隊全數參加。

籃協今天公布各隊參賽名單，除了台啤英熊日前宣布已在2017年引退的「彪哥」尚韋帆將在邀請賽披上熟悉的33號戰袍、以球員身分「期間限定」重新回歸球場外，已在2019年退休的裕隆射手周士淵也將在系列賽復出。

裕隆教頭邱大宗接受媒體聯訪時表示，今年球隊找來不少年輕射手，希望能借重周士淵昔日球場上的經驗進行傳承，他認為周士淵對於年輕球員而言，猶如「活生生的model」，希望能發揮鼓舞人心的作用。

38歲周士淵高掛球鞋後，成為裕隆教練團一員，談到正式賽季是否會讓周士淵繼續以球員身分出賽，邱大宗指出，若教練業務上有些空間，且球隊需要老牌神射手坐鎮、帶領年輕球員時，會再向高層建議。

跨聯盟籃球邀請賽預賽將分2組進行單循環賽制，取分組前4名晉級8強，8強賽採單淘汰制勝隊晉級4強，9月26日進行4強賽，9月27日產生冠軍。

今天記者會中還公布賽事主視覺，特別以SBL、PLG、T1這3個聯盟代表英文字為構想，搭配籃球場的圖像與元素，象徵各球隊在球場上展現出最佳表現的競技意象，更代表著台灣籃球界的共好共榮。（編輯：張芷瑄）1110913