悍將安得勝0.2局失9分 郭阜林再開轟率獅隊奪勝

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中職富邦悍將隊新洋投安得勝（Tanner Anderson）15日在台南棒球場一軍初登板，面對統一獅隊，先發僅投0.2局就退場，失9分含1分責失分，吞下敗戰。（富邦悍將提供）中央社記者黃巧雯傳真 111年9月15日

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（中央社記者黃巧雯台北15日電）中職富邦悍將新洋投安得勝今天一軍初登板，僅投0.2局就退場，失9分，僅1分責失分，而統一獅隊靠著首局一輪猛攻，加上郭阜林連3戰開轟，最終以13比6勝出。

悍將新洋投安得勝（Tanner Anderson）先前因不適應中職用球、造成手指反覆破皮，影響調整時程，今天首次站上一軍投手丘，作客台南棒球場，出戰統一獅隊。

安得勝首局被連續敲出安打後，又因隊友失誤，形成無人出局、滿壘的局面，獅隊靠著林安可敲出內野滾地球先馳得點，隨後安得勝再因安打和隊友失誤丟分。

悍將直到換上李子強救火，才拿下第3個出局數，獅隊首局共打了13人次，敲出8支安打，灌進9分。

悍將第2、3局合計追回2分，而獅隊攻勢並未停歇，第3、4局再搶下3分，包括郭阜林2分砲，獅隊前4局結束以12比2領先。

悍將第5、7局再度展開攻勢，且靠著獅隊失誤，追成6比12；而獅隊老將潘武雄8局下揮出二壘安打，拉開比分，最終獅隊就以13比6獲勝，收下4連勝。

獅隊潘威倫此役投5局丟4分，靠著打線火力支援，摘下勝投，也是個人中職生涯第148勝，持續改寫聯盟紀錄；而郭阜林近期火力兇猛，3打數2安打，貢獻3打點，包括1發全壘打，連3戰開轟，且是近3場比賽的第4轟。

悍將新洋投安得勝僅投0.2局丟掉9分，但因隊友失誤，責失分僅1分，過去洋投初登板失分最多的是第一金剛隊洋投卡文（Calvin Chipperfield），2003年3月9日面對統一獅隊投4局狂失10分，其中8分責失分。（編輯：謝雅竹）1110915