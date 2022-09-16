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福來喜蹲捕面積大有加分 跑出內野安打自稱「快腳」

2022/9/16 22:03（9/16 22:36 更新）
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中職中信兄弟隊16日與味全龍隊交手，兄弟洋砲福來喜攻守有表現，7局點出三壘方向內野安打，展現「腳程」，自嘲速度非常快是「快腳」。（中信兄弟提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年9月16日
中職中信兄弟隊16日與味全龍隊交手，兄弟洋砲福來喜攻守有表現，7局點出三壘方向內野安打，展現「腳程」，自嘲速度非常快是「快腳」。（中信兄弟提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年9月16日
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（中央社記者謝靜雯台北16日電）中職中信兄弟隊今天與味全龍隊交手，兄弟隊捕手洋砲福來喜攻守有表現，蹲捕面積比較大、可以減少投手投四壞球比例，嘗試短打、跑出內野安打，自嘲速度非常快是「快腳」。

中華職棒中信兄弟隊洋砲捕手福來喜今天先發蹲捕，與先發投手鄭凱文投捕搭檔，引導投手有功，鄭凱文7局失2分、優質先發，兄弟以3比2擊敗味全龍隊。

福來喜打擊上也有表現，7局點出三壘方向內野安打，展現「腳程」，總教練林威助聽到福來喜的「腳程」先是笑了一下，接著表示，「看到他短打全力衝跑出內野安打也嚇了一跳」。

林威助表示，福來喜應該是有觀察到三壘守得比較後面，所以用突襲短打，之前也看過福來喜在墨西哥聯盟短打的影片，都點得不錯的，今天這一顆也點得蠻好的。

福來喜的腳程是教練團認證的慢，但他賽後受訪笑說，7局有觀察到龍隊三壘手站位往後退，帶點自嘲的說「大家都知道我的腳程非常快」，突襲短打也是比賽的一部分，之前在國外也有嘗試過，強調自己的快腳，「我上一壘大家對我的牽制都不會少」。

鄭凱文也表示，跟福來喜幾場搭配結果都蠻好的，福來喜蹲捕範圍比較廣，照著他的蹲捕面積去投，好球帶也會比較大，照著福來喜的面積去投球就不會太閃躲，也會減少四壞球的比例。（編輯：黃世雅）1110916

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