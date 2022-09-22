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悍將洋投安得勝24日先發 洋砲二軍待命

2022/9/22 19:42
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（中央社記者黃巧雯新北22日電）中職富邦悍將新洋投安得勝15日一軍初登板，投0.2局失9分，僅1分責失分，富邦悍將總教練丘昌榮表示，24日將再度安排安得勝先發，若狀況不理想，就考慮將洋砲卡洛斯升上一軍。

中華職棒悍將新洋投安得勝（Tanner Anderson）15日一軍初登板，就遭受到統一獅隊震撼教育，加上隊友失誤，僅投0.2局就退場，失9分，僅1分責失分，苦吞敗投。

丘昌榮今天透露，24日將安排洋投安得勝再度先發，「狀況正常的話，就會繼續（待在一軍），沒有的話，我們就會考慮洋砲卡洛斯（Carlos Franco）」。

丘昌榮認為，安得勝球質不錯，只是因為隊友失誤，加上又急於解決打者，首場先發心態沒那麼穩定。

談到洋砲卡洛斯，丘昌榮指出，除了守一、三壘外，還可以擔任指定打擊，儘管今年有守過5場外野，但相較之下，較不擅長。

卡洛斯目前在二軍出賽6場，打擊率3成18，昨天還在二軍敲出首轟，丘昌榮表示，根據二軍回報，卡洛斯是名滿廣角的打者，而卡洛斯先前曾提過，能適應台灣的直球，但變化球較為犀利且球種多元，目前還待適應。（編輯：張雅淨）1110922

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