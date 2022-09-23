兄弟德保拉、奧特羅二軍登板 詹子賢開轟

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（中央社記者謝靜雯台北23日電）中職二軍賽事，中信兄弟隊洋投德保拉確診康復後首度登板，先發投4局失1分、無關勝敗，新洋投奧特羅初登板中繼無失分，詹子賢持續出賽調整，今天開轟、近2戰有長打。

中華職棒中信兄弟隊洋投德保拉2日一軍對統一獅隊先發，8局飆出11次三振、無失分，拿下勝投後確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），康復後開始隨隊一軍，今天則是在二軍首度實戰登板，對味全龍隊先發。

德保拉今天1局讓龍隊3上3下，2局被歐晉敲出二壘打，1人出局後再被敲出高飛犧牲打失掉1分，3局1人出局後接連被敲3支安打、但力守不失分，4局再讓龍隊打者3上3下。

德保拉今天總計用50球投4局，僅被敲出4支安打，投出2次三振沒有保送，失掉1分，球隊終場以1比2吞敗，德保拉無關勝敗；兄弟隊總教練林威助先前受訪曾表示，德保拉先在二軍出賽，最快下週可以重回一軍。

兄弟新洋投奧特羅今天也在二軍中繼登板，投3局被敲3支安打，投出4次三振、無失分，拿下中繼成功。

兄弟隊野手詹子賢7月底確診，康復之後側腹肌稍微不舒服，休息一陣子後才開始恢復二軍出賽，近2場出賽長打發揮得不錯，21日與統一獅隊二軍交手敲出1支二壘打。

詹子賢今天二軍先發打2棒、守左外野，1局敲出陽春砲幫助球隊先馳得點，3局選到四壞保送，6局敲出二壘方向滾地球出局，9局敲出二壘方向飛球出局，總計3打數敲1轟。（編輯：張雅淨）1110923