安得勝自信投出拿手伸卡球 驚訝兄弟球迷這麼多

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中華職棒富邦悍將隊洋投安得勝（圖）24日6局優質先發，他透露與前一場出賽差異，慢慢投出自信也敢拿出拿手伸卡球對決；首度在主場出賽，安得勝直言有點驚訝：「沒想到客隊兄弟的球迷這麼多。」中央社記者謝靜雯攝 111年9月25日

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（中央社記者謝靜雯新北25日電）中職富邦悍將隊洋投安得勝昨天6局優質先發，他透露與前一場出賽差異，慢慢投出自信也敢拿出拿手伸卡球對決；首度在主場出賽，安得勝直言有點驚訝：「沒想到客隊兄弟的球迷這麼多。」

中華職棒富邦悍將隊洋投安得勝目前一軍2場出賽，首戰15日對統一獅隊先發，僅投0.2局失掉9分（1分責失分）、承擔敗投，昨天與中信兄弟交手，投6局被敲4支安打、無失分，優質先發無關勝敗。

談起兩次先發的差距，安得勝表示，第一場先發表現沒有很好，但棒球運動就是需要透過不斷地練習、比賽，才可以越來越好，昨天先發已經有比較熟悉中職環境和出賽的感覺。

悍將隊總教練丘昌榮也有提到，安得勝本來就是球質不錯的投手，剛開始可能是對台灣的環境不熟悉、沒有安定感，有了昨天好的表現，相信之後會越投越順。

安得勝提到，昨天開賽沒有很順，也是擔心手指會不會破皮，不敢拿出最好的伸卡球，2、3局過後感覺不錯，也有觀察手指的狀況，把最好的球路丟出來，自評不算是三振型投手，昨天比賽守備有幫忙守住，所以有好的結果。

安得勝昨天被敲4支安打，有2支是被前隊友、現效力中信兄弟的洋砲福來喜敲出，安得勝表示，第一次對決沒有投好，第2次打席是福來喜打得好。

安得勝表示，兩人曾於2021年在美職小聯盟3A當過隊友，「他對我很了解，他也是一名很好的打者」。

昨天是安得勝首度在主場新莊棒球場出賽，他表示，整場球迷的加油聲、主場環境感覺都很棒，但更驚訝的是客隊兄弟的球迷很多，幾乎占了快一半的球場。（編輯：張雅淨）1110925