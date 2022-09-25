嚴宏鈞傷勢再觀察 廖健富下二軍多點守備出賽

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（中央社記者謝靜雯新北25日電）中職樂天桃猿隊拚下半季戰績，近期也有不少傷兵，嚴宏鈞本壘攻防撞到、還需觀察；廖健富被下放二軍，總教練曾豪駒表示，希望讓他二軍多點守備出賽感覺、調整好狀況。

中華職棒樂天桃猿隊拿下上半季冠軍，手握季後賽門票，但下半季絲毫沒有放鬆，戰績續居首位，21日至23日與中信兄弟3連戰罕見被橫掃，讓兄弟拉近勝差，總教練曾豪駒表示，比賽的結果沒有辦法預期，對方也有持續在研究桃猿隊的投手、打者，「對我們來說是警訊，會快點做好準備。」

桃猿隊近期傷兵也不少，成晉打擊時震到左手手腕、下二軍休息；嚴宏鈞23日與中信兄弟比賽，衝本壘時與兄弟捕手福來喜發生碰撞，右腳踝外翻，評估沒有骨頭結構性損傷，曾豪駒表示，嚴宏鈞走路沒有問題，也沒有腫脹，但還需要觀察一下。

至於林立先前因為手肘不適的老毛病有到醫院做精密檢查，沒有什麼大礙、也沒有惡化的狀況，但今天與富邦悍將比賽仍然沒有排在先發打序中，曾豪駒表示，今天會讓林立多練一點打擊，準備後面代打上場，前陣子不舒服有休息一陣子，需要讓他調整一下。

桃猿隊昨天沒有比賽，把廖健富、郭永維下放二軍，曾豪駒表示，郭永維下二軍換林承飛上一軍，廖健富在一軍一壘出賽場次不多，跟陳俊秀和郭嚴文比起來，守備上還是沒有這麼穩定、有一段差距。

曾豪駒解釋，目前代打的人選多，廖健富上場機會少，比賽後半段代打上去還需要換代跑，所以讓他下二軍多一點守備出賽的感覺，「他是我們季後賽可能會帶的人選之一，希望他把狀況調整得好一點，多一點出賽的感覺、也熟悉一壘的位置。」（編輯：張雅淨）1110925