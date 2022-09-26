更名首季打破眾人眼鏡 守護者美聯中區封王

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美國職棒大聯盟MLB克里夫蘭守護者（圖）25日以10比4擊敗地主遊騎兵，確定在美聯中區封王。（圖取自twitter.com/CleGuardians）

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（中央社阿靈頓25日綜合外電報導）在亞裔菜鳥史帝芬關轟出滿貫砲的助威下，守護者以10比4擊敗地主遊騎兵，目前戰績86勝67敗，確定在美聯中區封王，讓他們在正式更名後的第1個球季就拿下分區冠軍。

美國職棒大聯盟MLB本季開打前並不被看好的克里夫蘭守護者，今天靠著史帝芬關（Steven Kwan）揮出滿貫砲、掃進個人本季新高的5分打點，在客場擊敗德州遊騎兵，加上在美國聯盟中區排名第2的芝加哥白襪以1比4不敵底特律老虎，讓守護者正式繼2018年後再度於分區稱王。

截至目前為止，守護者勝率5成62，是美聯中區唯一勝率過半的球隊。

9月4日時，守護者和白襪的戰績並列分區第1，但守護者之後搶下7連勝，並在21場比賽中贏得18勝，讓他們現在能把和白襪的勝差拉開到10場。

這是守護者1994年首度在分區稱王以來，隊史的第11座分區冠軍，也是總教練法蘭科納（Terry Francona）掌球隊兵符10年來，球隊第4次在分區稱霸。

守護者球團2021年球季決定換掉「印地安人」的舊隊名，此舉引發大部分克里夫蘭球迷的反彈。且守護者的制服組並未在自由球員的補強上有太多動作，而是想看看現有的球員能在2022年繳出什麼樣的表現。

事實證明，守護者的年輕球員，表現並非只是「還好」而已。

守護者從球季初就克服了眼前的困難，他們成為陣中至少有16個菜鳥首度站上大聯盟舞台，卻能贏得分區冠軍的首支球隊。

本季開打時，除了球團自己外，各界對守護者的期望都極低。或許那是一股天真的傻勁，但守護者相信他們可以是特別的，而那也是真實發生的事。

守護者成績，來自他們的進攻，及穩定且強勁的防守，拿下全聯盟最佳39次救援成功的終結者凱爾斯（ Emmanuel Clase）更是球隊守下勝利的保證。（譯者：李晉緯/核稿：陳昱婷）1110926