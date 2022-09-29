黃暐傑3A先發5局飆7K 奪本季第3勝

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（中央社記者黃巧雯台北29日電）旅美舊金山巨人隊投手黃暐傑今天在小聯盟3A例行賽尾聲，先發出戰奧克蘭運動家隊，投5局無失分，還飆出7次三振，拿下個人本季第3勝，幫助球隊以5比0獲勝。

無緣季後賽的巨人隊3A今天在例行賽最終戰與運動家隊3A交手，由黃暐傑扛起先發重任。

黃暐傑儘管首局1出局後，被運動家隊索德斯壯（Tyler Soderstrom）擊出安打，但隨後穩住陣腳，靠著連續三振，拿下出局數，2局上保送首名打者凱利（Dalton Kelly），再度展現K功，連飆3K。

黃暐傑3局上儘管出現觸身球保送，但靠著牽制出局，變相讓對手3上3下，而黃暐傑在第4、5局都讓首名打者敲安上壘，但也都能化解危機。

黃暐傑此役投5局被敲3支安打，沒掉任何分數，飆出7次三振，另有保送和觸身球各1次，球隊最終以5比0完封對手，黃暐傑第3勝到手，個人本季3A球季也有一個好的收尾。

黃暐傑本季曾待過新人聯盟、3A，合計出賽27場，其中16場先發，合計拿下3勝2敗，防禦率3.99，投球局數79局則是創個人旅美生涯單季新高，送出101次三振。（編輯：陳仁華）1110929