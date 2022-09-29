足球賽程滿檔 歐洲五大聯賽傷兵成本大增

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（中央社倫敦28日綜合外電報導）根據今天發布的一份研究顯示，歐洲五大職業足球聯賽2021-22賽季傷兵成本大增2成，使歐洲足壇在世界盃前排滿賽程的爭執更烈。

法新社報導，歐洲最具規模的保險經理人豪頓（Howden）集團所做的研究發現，2021-22賽季各隊為球員受傷付出的成本創新高，達到5.13億英鎊（約新台幣177億），計算方式主要是把球員每日薪資乘上因傷無法出賽的天數。

世界職業足球員協會（FIFPro）表示，有必要定出一套限制足球員工作量的機制。

今年歐洲各項職業足球賽事首度出現季中遇到世足賽情況，也讓球員需同時應付更多賽事；以往世足大多在6、7月歐洲足壇休兵期間舉辦，但2022卡達世足訂於11月20日登場。

歐洲足球總會（UEFA）增加的國際賽程包含歐國聯（Nations League）賽事，還要從2024年起擴大歐國聯各隊比賽場次；國際足球總會（FIFA）也不遑多讓，2026年起也要把世足會內賽球隊由32支擴大為48支。

據豪頓的研究顯示，英超是歐洲五大聯賽傷兵成本最高的聯賽，上賽季近1.85億英鎊（約新台幣64億），第2名是西甲的1.09億英鎊（約新台幣38億）。

若看單一球隊，法甲巴黎聖傑曼（PSG）的傷兵成本高居歐洲足壇各隊之冠，達3400萬英鎊（約新台幣11.7億）。

英超2021-22賽季的傷兵人次達1231次，也比前一賽季938人次增加。（譯者：陳亦偉）1110929