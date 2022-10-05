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王維中7局飆9K 味全龍擊退悍將收3連勝

2022/10/5 21:59（10/5 22:11 更新）
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中華職棒味全龍隊投手王維中5日在斗六球場繳出7局僅失1分優質先發，飆出生涯新高的單場9次三振，率隊終場以2比1擊退富邦悍將隊。（味全龍提供）中央社記者黃巧雯傳真 111年10月5日
中華職棒味全龍隊投手王維中5日在斗六球場繳出7局僅失1分優質先發，飆出生涯新高的單場9次三振，率隊終場以2比1擊退富邦悍將隊。（味全龍提供）中央社記者黃巧雯傳真 111年10月5日
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（中央社記者黃巧雯台北5日電）中華職棒味全龍投手王維中今天繳出7局失1分優質先發成績，還飆出生涯新高單場9次三振，率隊以2比1擊退富邦悍將，龍隊3連勝到手。

味全龍今天在斗六棒球場出戰悍將，龍隊首局就由李凱威三壘安打展開攻勢，郭天信隨後揮出高飛犧牲打，幫助球隊先馳得點；2局下龍隊連續2棒擊出安打後，靠著張政禹高飛犧牲打，取得2比0領先。

龍隊先發投手王維中開賽連飆3K、連續解決10名悍將打者，直到4局上1出局才被王正棠敲出首安，5局上被申皓瑋揮出陽春全壘打後，再度展現K功，三振3名打者。

龍隊中繼投手林凱威第8局登板，悍將戴培峰選到保送，隨後于森旭靠著投手傳球失誤上壘，而林凱威及時穩住陣腳，靠著滾地球連續拿下3個出局數，化解無人出局，一、三壘有人的危機，最終龍隊就以2比1險勝。

龍隊野手林智勝目前生涯累計299轟，距離300轟，只差1轟，昨天比賽並未上場，今天回到先發打線，3次打擊都吞下三振，龍隊7日將回到主場天母棒球場迎戰樂天桃猿，林智勝將繼續挑戰生涯300轟里程碑。

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王維中此役投7局被敲4支零星安打，唯一失分就是挨陽春砲，單場用球數104球、9次三振，雙創中職生涯新高，拿下本季第4勝，也超越去年加盟龍隊首季的成績；林凱威、陳冠偉後續接力登板，各投1局無失分，分別收下中繼和救援成功。

悍將投手陳仕朋同樣繳出優質先發，6.2局僅失2分，僅被敲4安，單場12K也是生涯新高，可惜打線不捧場，苦吞敗投。（編輯：張芷瑄）1111005

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