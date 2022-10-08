劉基鴻投打自信提升 葉總點名：三壘金手套

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中華職棒味全龍隊劉基鴻8日受訪被問起金手套三壘手之爭，他表示，沒有特別去想，想辦法每場比賽幫助球隊，其他都是球季打完之後的事情，如果真的可以獲獎，那也是肯定。中央社記者謝靜雯攝 111年10月8日

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（中央社記者謝靜雯台北8日電）中職味全龍隊9月不順，9月24日變陣讓劉基鴻本季首度扛4棒有不錯的效果，總教練葉君璋看到他的成長和自信，直接點名是「三壘金手套」，劉基鴻則不想太多，做好能做的其他都是季後的事。

中華職棒味全龍隊9月吞下一波9連敗，最不順的時候大變陣，讓劉基鴻扛4棒，總教練葉君璋解釋，那個時候戰績不好，想說調整一下看能不能有新的刺激，教練團一直不希望給劉基鴻太大的壓力，但他能力不斷地提升，那個時間點讓他扛4棒、不是壞事。

劉基鴻今天賽前本季打4棒總計40打數敲出14支安打，包括1發全壘打，貢獻10分打點，打擊率3成50，數據不差，葉君璋表示，劉基鴻對球隊來說是重要的打者。

劉基鴻不僅打擊有表現，三壘守備也有貢獻，今年三壘守備場次達標，將跟中信兄弟隊三壘手王威晨爭金手套；葉君璋表示，可能是傳球上更有自信，連帶守備範圍和積極度的增加，今年很多時候守備演出，也會讓教練團覺得「怎麼可以接到那顆球」，直言劉基鴻就是三壘金手套。

劉基鴻表示，9月在球隊最不順的時後扛起4棒，應該也是拐拐氣，今年想法上跟過去不太一樣，之前只要一個打席打不好，就會一直沉浸在不好的想法中，現在可以盡快調整，讓想法更簡單，專注和投手對決。

至於守備，劉基鴻也透露，今年上半季一度傳球出現問題，主動詢問教練解決方式，每天例行練球前，教練多對一特訓，慢慢找回好的感覺，對於打者擊出球的方向預判能力也有提升。

被問起金手套三壘手之爭，劉基鴻表示，沒有特別去想，想辦法每場比賽幫助球隊，其他都是的球季打完之後的事情，如果真的可以獲獎，那也是肯定。（編輯：陳政偉）1111008