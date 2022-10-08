龍隊戰績回溫吉力吉撈是關鍵 開始想像季後賽畫面

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（中央社記者謝靜雯台北8日電）中職味全龍隊野手吉力吉撈．鞏冠近10戰敲6轟手感燙，龍隊中止9月9連敗後也越打越順，林智勝點名吉力吉撈是打者關鍵；吉力吉撈期待季後賽滿場的觀眾，「感覺所有東西都會變慢」。

中華職棒吉力吉撈．鞏冠9月確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）康復歸隊後，手感維持的不錯，今天賽前近10場比賽敲出6轟，昨天個人本季第13轟出爐，今天賽前與樂天桃猿隊林立並列全壘打王。

龍隊9月吞下9連敗，9月24日止敗後，近期越打越順手，龍隊資深球員林智勝就表示，去年因為疫情球季有中斷，今年算是龍隊球員首度經歷整季不間斷的球季，打到那個時候大家都有點疲勞了，但那個時間點遇到低潮，讓投手、野手都有很大的成長，特別點名連敗後戰績回升的打者關鍵是吉力吉撈．鞏冠。

吉力吉撈．鞏冠近期多以指定打擊身分出賽，總教練葉君璋也提到，對有責任感的捕手而言，守備和打擊之間會去評估抉擇，那個部分對球隊相對重要，通常會把比較多的心力放在守備和引導投手，近期讓吉力吉撈專心在打擊，也有不錯的結果。

葉君璋也提到，吉力吉撈．鞏冠近期打擊可以將球送到球場的每個位置，回到旅美時期感覺。吉力吉撈．鞏冠則表示，剛回到台灣時，因為太想用力拉打，球打出去的方向多在中右外野，現在不刻意出力，順順的打、找回旅美時期的感覺，廣角也是自己希望的攻擊型態。

與林立的全壘打王之爭，吉力吉撈．鞏冠表示，過去旅美時期沒有過爭取全壘打王的機會，全壘打順其自然，可以繼續有好的表現、球隊贏球就是好事，被問起挑戰單季20轟，他則舉起食指放在嘴前：「噓！」

龍隊今年有機會挑戰季後賽，吉力吉撈．鞏冠透露，過去在小聯盟2A有打過季後賽，但台灣的感覺不同，如果是在洲際與中信兄弟交手，可以想像那種氣氛和畫面，應該腎上腺素會爆發，「感覺看什麼東西都會變慢，像電影裡面、連子彈都看得到的那種感覺。」（編輯：張芷瑄）1111008