兄弟悍將12局握手言和 安得勝拿MVP[影]

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影片來源：CPBL 中華職棒

（中央社記者謝靜雯台北8日電）中華職棒中信兄弟今天與富邦悍將隊交手，兩隊鏖戰至延長賽12局還是難分勝負、最終以1比1握手言和；悍將先發投手安得勝8局失1分、優質先發拿下單場MVP。

富邦悍將隊今天在主場新莊棒球場迎戰中信兄弟隊， 兄弟2局上靠著林書逸二壘打開啟攻勢，2人出局後岳東華適時安打幫助球隊先馳得點。

悍將2局下追分，范國宸敲出二壘打，靠著滾地球跑上三壘，高國麟中外野方向安打，幫助球隊送回追平分；兩隊延長賽12局打完沒能分出勝負、握手言和。

樂天桃猿隊今天擊敗味全龍隊，中信兄弟與富邦悍將握手言和，賽後兄弟續居下半季戰績首位，與排名第2名的桃猿隊維持1場勝差，兄弟明天起作客樂天桃園棒球場與桃猿隊打2連戰，將是下半季龍頭之爭的關鍵。

兄弟先發投手鄭凱文今天總計用106球投7局，被敲出5支安打，投出5次三振、2次四死球，失掉1分責失分、無關勝敗。

悍將先發投手安得勝今天用111球投8局，僅被敲出3支安打，投出5次三振、3次保送，失掉1分責失分，也是無關勝敗，安得勝連3場優質先發，今天投球局數、用球數都是中職生涯單場新高，拿下單場最有價值球員（MVP）。（編輯：吳協昌）1111008

影片來源：CPBL 中華職棒