更多編輯台推薦新聞：
挪威好手艾登三鐵世錦賽奪冠 讚順澤宮帽有助攻效果
運動

挪威好手艾登三鐵世錦賽奪冠 讚順澤宮帽有助攻效果

中共20大人事撲朔迷離 誰上誰下習說了算
兩岸

中共20大人事撲朔迷離 誰上誰下習說了算

鳥嘴潭人工湖112年底完工 扛下百萬人日用水超級任務
生活

鳥嘴潭人工湖112年底完工 扛下百萬人日用水超級任務

次世代疫苗18歲以上預約看這裡 新北桃園台中高雄設點隨到隨打
生活

次世代疫苗18歲以上預約看這裡 新北桃園台中高雄設點隨到隨打

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動
喬科維奇
新聞專題
喬科維奇1/90
首頁 / 運動

喬科維奇ATP阿斯塔納巡迴賽稱王 生涯第90冠到手

2022/10/9 22:31（10/9 22:37 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
塞爾維亞名將喬科維奇9日在世界職業網球協會阿斯塔納巡迴賽拿下生涯第90冠。（圖取自facebook.com/ATPTour）
塞爾維亞名將喬科維奇9日在世界職業網球協會阿斯塔納巡迴賽拿下生涯第90冠。（圖取自facebook.com/ATPTour）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社哈薩克首都阿斯塔納9日綜合外電報導）塞爾維亞名將喬科維奇今天在世界職業網球協會（ATP）阿斯塔納（Astana）巡迴賽決賽擊敗希臘好手西西帕斯，拿下生涯第90冠，也是今年第4冠。

法新社報導，35歲的喬科維奇（Novak Djokovic）僅花了75分鐘，便以6-3、6-4擊敗對手西西帕斯（Stefanos Tsitsipas），繼以色列、羅馬和溫布頓之後，拿下今年的第4座金盃。

這是以第4號種子身分參賽的喬帥連續第9勝，也讓他順利取得2022年ATP總決賽的門票。

喬帥上週拿下特拉維夫（Tel Aviv）巡迴賽冠軍，是他7月贏得第7座溫布頓金盃和第21座大滿貫金盃以來的首冠。

喬科維奇因拒絕接種疫苗而無緣參加美國網球公開賽，他上月在倫敦參加拉沃盃（Laver Cup）費德瑞（Roger Federer）的告別賽。

第3號種子西西帕斯今天第9次打入ATP巡迴賽決賽，也是第9度和冠軍失之交臂，拿下了亞軍。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1111009

喬科維奇
費德瑞征戰歲月落幕 暴躁小子蛻變優雅球王 喬科維奇放棄美網 納達爾力拚第23座大滿貫金杯
西西帕斯
開賽連丟11局 西西帕斯美網一輪遊 柯里奇世界排名僅152名 辛辛那提稱王創紀錄[影]
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
喬科維奇放棄美網 納達爾力拚第23座大滿貫金杯