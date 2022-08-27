少了喬科維奇爭奪金盃 納達爾嘆美網一大損失

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（中央社紐約26日綜合外電報導）西班牙男網名將納達爾說，他的強勁對手喬科維奇不會參加美國公開賽（US Open），是令人難過的消息，少了一位像他實力那麼堅強的對手參賽，是這個硬地大滿貫賽的一大損失。

塞爾維亞好手喬科維奇（Novak Djokovic）今年在溫布頓網球錦標賽（Wimbledon）封王，生涯男單大滿貫賽金盃累計達21座。他始終選擇不接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗；他昨天說，無法飛到紐約參加今年最後一場大滿貫賽。

根據規定，入境美國的旅客必須出示疫苗接種證明才能登機。

西班牙「蠻牛」納達爾（Rafa Nadal）今天跟記者說：「從我個人的觀點來看，這是非常令人難過的消息。」納達爾坐擁22座單打大滿貫賽金盃，為男網選手中最多。

他說：「世界頂尖選手因為受傷或其他因素無法參賽，總會令人覺得可惜。就喬科維奇的例子而言，大滿貫賽籤表上少了史上最優秀的選手之一，難道不是一大損失嗎？」

35歲的喬科維奇年初在澳洲公開賽（Australian Open ）開打前，因為疫苗接種狀態不符規定而遭澳洲遣返，因此也無法參加澳網。

納達爾說，選手與粉絲都覺得很可惜，因為每個人都希望有最頂尖的選手參加大型賽事。

36歲的納達爾又說：「但另一方面，我要重提我說過很多次的想法，網球運動的重要性某種程度來說勝過任何一位選手。比賽還是會繼續進行。」納達爾前兩個賽季飽受傷勢所苦。

他說：「喬科維奇不會參賽，對每個人而言都不是好消息，但世界還是會繼續運轉，在我、喬科維奇與費德瑞之後，網壇依舊人才濟濟。」

「毫無疑問，喬科維奇是近20年來以及網球歷史上數一數二重要的選手。就我而言，我對他無法來到這裡，讓我感到很遺憾。」（譯者：張曉雯/核稿：嚴思祺）1110827