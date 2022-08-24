喬科維奇若因疫苗退美網 傳奇名將：笑話一樁

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社紐約24日綜合外電報導）4度在美國網球公開賽奪冠的傳奇名將「火爆浪子」馬克安諾表示，如果喬科維奇因為沒接種COVID-19疫苗而無法參加8月底開打的美網，將會是「笑話一樁」。

路透社報導，依照美國現行規定，旅客在登機和入境美國前都必須出示完整接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗的證明。塞爾維亞名將喬科維奇（Novak Djokovic）因拒絕接種COVID-19疫苗，很可能會錯過今年最後一場大滿貫賽事。

喬科維奇過去曾表示，他準備好缺席要求參賽球員接種COVID-19疫苗的大滿貫賽事。

美網將在8月29日至9月11日於紐約開打，喬科維奇目前仍在參賽名單上。

馬克安諾（John McEnroe）昨天告訴記者：「我認為這不公平。」他並說：「根本是笑話一樁。」

他也說：「如果是我，我就會去接種疫苗，然後參加比賽，但是喬科維奇的信念非常堅定，這一點必須尊重。」

他補充道：「疫情迄今兩年半，我想全世界的人已經更了解疫情是怎麼回事。說他不能飛來這裡比賽，在我看來就是個笑話。」

喬科維奇因為拒打疫苗，今年1月遭澳洲驅逐出境，讓他失去衛冕澳洲公開賽冠軍的機會。

西班牙名將納達爾（Rafa Nadal）在今年澳網男單奪冠，贏得生涯第21座大滿貫金盃，超越喬科維奇和瑞士名將費德瑞（Roger Federer）的紀錄。

「紅土之王」納達爾6月又在法國公開賽拔得頭籌，寫下大滿貫賽22次奪冠紀錄。即便喬科維奇7月在溫布頓網球錦標賽封王，他仍差納達爾一座大滿貫金盃。

被問到喬科維奇缺席大滿貫賽事，是否影響到他超越對手紀錄的機會，馬克安諾說：「大家都想知道這個問題的答案。」

馬克安諾評論道：「顯然納達爾從中受益不少。如果有人已經摘過8、9次澳網冠軍，自然會讓人覺得（喬科維奇）錯失機會。」（實習編譯：許珈瑜/核稿：楊昭彥）1110824