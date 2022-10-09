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世界盃土耳其挑戰賽 林冠儀吊環摘銀

2022/10/9 23:23
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（中央社記者黃巧雯台北9日電）台灣體操好手林冠儀儘管稍早在世界盃土耳其挑戰賽地板項目無緣獎牌，但隨後在吊環以14.500分拿下銀牌，台灣代表隊在本屆賽事累計1金2銀2銅。

世界盃挑戰賽土耳其麥新（Mersin）站決賽今晚登場，稍早台灣隊已進帳4面獎牌，包括蕭佑然鞍馬金牌、賴品儒平衡木銀牌、「亞洲貓王」唐嘉鴻在地板項目銅牌、曾為聖跳馬銅牌。

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林冠儀這次在地板、吊環項目都晉級決賽，稍早地板項目以13.900分名列第4，與獎牌擦身而過，而他稍作休息後，在吊環決賽登場，繳出14.500分，獲得1面銀牌，僅次於奪得金牌的地主土耳其選手阿西爾（Adem Asil）的15.000分。

台灣體操代表隊備戰10月底在英國利物浦登場的世界體操錦標賽，這次在前2站世界盃挑戰賽都有收穫，首站法國巴黎站唐嘉鴻奪得地板銀牌、蕭佑然鞍馬銅牌，第2站匈牙利站曾為聖跳馬金牌、蕭佑然鞍馬銀牌，第3站土耳其站更是大豐收，累計進帳1金2銀2銅。（編輯：林治平）1111009

林冠儀
世界盃土耳其挑戰賽 唐嘉鴻地板摘銅
蕭佑然
蕭佑然世界盃匈牙利挑戰賽鞍馬摘銀 連兩站奪牌 世界體操挑戰賽 蕭佑然鞍馬摘銅
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