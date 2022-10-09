土耳其世界盃挑戰賽 台灣平衡木奪銀、跳馬摘銅

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（中央社記者黃巧雯台北9日電）在土耳其舉行的世界盃挑戰賽決賽今晚登場，台灣好手曾為聖跳馬決賽以14.100分奪得銅牌，連2站登上頒獎台，女子體操同樣傳出捷報，賴品儒在平衡木項目以12.900分拿下銀牌。

台灣體操代表隊9月起出征國際賽，透過法國、匈牙利、土耳其3站國際體操總會（FIG）世界盃挑戰賽，為10月底在英國利物浦登場的世界體操錦標賽暖身。

世界盃挑戰賽土耳其麥新（Mersin）站決賽今晚登場，稍早台灣隊已率先進帳2面獎牌，分別為「亞洲貓王」唐嘉鴻在地板項目勇奪銅牌，而蕭佑然在鞍馬項目斬獲生涯首面國際賽金牌。

賴品儒今年6月在卡達舉行的亞錦賽平衡木名列第6，這次闖進世界盃土耳其挑戰賽，決賽難度分5.000分，執行分7.900分，以12.900分收下銀牌，僅次於羅馬尼亞選手芭葆蘇（Ana Barbosu）13.950分。

至於男子跳馬部分，前一站摘金的曾為聖，今天跳馬決賽獲得14.100分，添得銅牌，連2站都有獎牌入袋。（編輯：管中維）1111009