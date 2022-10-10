范國宸先打好再想金手套 點出心中好一壘手條件

中華職棒富邦悍將隊野手范國宸今年攻守都有進步，符合金手套一壘手獎競爭資格。范國宸10日受訪表示，先把剩餘比賽打好再想。中央社記者謝靜雯攝 111年10月10日

（中央社記者謝靜雯新北10日電）中職富邦悍將隊野手范國宸今年攻守都有進步，符合競爭金手套一壘手獎資格，范國宸表示，把剩餘比賽打好再去想獎項，也點出心目中好的一壘手要帶給其他野手安定感，也是努力的方向。

中華職棒富邦悍將隊野手范國宸今年球季攻守上都有表現，今天賽前安打數126支、與樂天桃猿隊林立並列第一，一壘守備場次也達85場、符合金手套競爭資格，競爭對手有中信兄弟許基宏。

范國宸去年一壘守備場次剛好達標80場，最後一壘金手套由許基宏拿下，范國宸表示，去年其實沒有想過這個獎，因為競爭對手守備場次比自己多很多。被問起對競爭今年金手套的想法，范國宸只說：「剩下的比賽先比好再想，打好才有後面的（獎項）。」

范國宸進到職棒後三壘、一壘都有守，他表示，一壘也算是以前熟悉的位置，看球隊需要、自己就想辦法勝任，守一壘和三壘比較不同的地方是看球場的角度方向不同。

過往多認為一壘打擊比守備更被看重，但范國宸提到，一壘雖然守備範圍小，但打出來的每一顆球都跟一壘手有關，好的一壘手可以把隊友傳不好的球補救回來，讓其他守備員可以安心接球、傳球，能讓隊友放心、不會怕怕的，也更可以展現該有的水準，就是好的一壘手。

范國宸表示，目前已經比較了解比賽的節奏，對打者打出來球的方向也比較能掌握，除了接球、傳球，也會適時鼓勵身旁的隊友，有狀況時上場安慰投手，在心理層面上也想辦法幫助隊友。（編輯：張雅淨）1111010