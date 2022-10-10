更多編輯台推薦新聞：
國慶演說全文／總統談四大韌性、願與北京尋找台海和平穩定方法
政治

國慶演說全文／總統談四大韌性、願與北京尋找台海和平穩定方法

影片／橘高校國慶表演串台日情誼 「瑪利歐跳」展活力炒熱氣氛
政治

影片／橘高校國慶表演串台日情誼 「瑪利歐跳」展活力炒熱氣氛

中共20大人事／中國下任總理汪洋呼聲高 胡春華、韓正有機會
兩岸

中共20大人事／中國下任總理汪洋呼聲高 胡春華、韓正有機會

次世代疫苗18歲以上預約看這裡 新北桃園台中高雄設點隨到隨打
生活

次世代疫苗18歲以上預約看這裡 新北桃園台中高雄設點隨到隨打

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

黃韋盛關鍵安當MVP 兄弟點亮下半季封王魔術數字7

2022/10/10 21:10
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北10日電）中職中信兄弟隊今天延續搶勝氣勢，洋投德保拉6.2局失2分優質先發，黃韋盛關鍵安打幫助球隊超前分，2安2打點生涯首度拿單場MVP，兄弟以4比2擊敗樂天桃猿隊，點亮下半季封王魔術數字7（M7）。

中華職棒中信兄弟隊昨天擊敗樂天桃猿隊確定全年度勝率至少第2，繼樂天桃猿隊後，成為本季第2支取得季後賽門票的球隊。

兄弟今天繼續在樂天桃園棒球場與樂天桃猿隊交手，兄弟2局上靠著陳文杰、岳東華安打攻佔得點圈，福來喜適時安打送回第一分。

桃猿隊3局下有攻勢，陳晨威率先敲出二壘打、靠著滾地球上到三壘，再靠著林智平高飛犧牲打送回追平分。

兄弟4局再起攻勢，陳文杰、林書逸接連安打，1人出局後福來喜安打推進，黃韋盛適時安打、一棒2分幫助球隊要回領先。

桃猿隊7局下再追1分，兄弟9局上1人出局後黃韋盛敲安開啟攻勢，岳政華二壘打替球隊多添1分保險分。

黃韋盛今天4打數敲出2支安打，貢獻2分打點，生涯首度獲選單場最有價值球員（MVP）。

德保拉總計用98球投6.2局，被敲出6支安打，投出3次三振、1次保送，失掉2分責失分，拿下個人本季第12勝。（編輯：管中維）1111010

陳文杰
單局灌6分奠勝基 兄弟擊退統一獅 兄弟擊敗統一獅 登下半季龍頭
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族