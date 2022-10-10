黃韋盛關鍵安當MVP 兄弟點亮下半季封王魔術數字7

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（中央社記者謝靜雯台北10日電）中職中信兄弟隊今天延續搶勝氣勢，洋投德保拉6.2局失2分優質先發，黃韋盛關鍵安打幫助球隊超前分，2安2打點生涯首度拿單場MVP，兄弟以4比2擊敗樂天桃猿隊，點亮下半季封王魔術數字7（M7）。

中華職棒中信兄弟隊昨天擊敗樂天桃猿隊確定全年度勝率至少第2，繼樂天桃猿隊後，成為本季第2支取得季後賽門票的球隊。

兄弟今天繼續在樂天桃園棒球場與樂天桃猿隊交手，兄弟2局上靠著陳文杰、岳東華安打攻佔得點圈，福來喜適時安打送回第一分。

桃猿隊3局下有攻勢，陳晨威率先敲出二壘打、靠著滾地球上到三壘，再靠著林智平高飛犧牲打送回追平分。

兄弟4局再起攻勢，陳文杰、林書逸接連安打，1人出局後福來喜安打推進，黃韋盛適時安打、一棒2分幫助球隊要回領先。

桃猿隊7局下再追1分，兄弟9局上1人出局後黃韋盛敲安開啟攻勢，岳政華二壘打替球隊多添1分保險分。

黃韋盛今天4打數敲出2支安打，貢獻2分打點，生涯首度獲選單場最有價值球員（MVP）。

德保拉總計用98球投6.2局，被敲出6支安打，投出3次三振、1次保送，失掉2分責失分，拿下個人本季第12勝。（編輯：管中維）1111010