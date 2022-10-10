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張政禹敲生涯百安 談輪替先發保持危機意識

2022/10/10 18:06（10/10 18:26 更新）
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中華職棒味全龍隊野手張政禹9日敲出生涯百安，但上三壘時被判出局，張政禹10日受訪時澄清，當下被翻起的是護具不是腳。圖為張政禹111年10月9日出賽畫面。中央社記者張新偉攝 111年10月10日
中華職棒味全龍隊野手張政禹9日敲出生涯百安，但上三壘時被判出局，張政禹10日受訪時澄清，當下被翻起的是護具不是腳。圖為張政禹111年10月9日出賽畫面。中央社記者張新偉攝 111年10月10日
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（中央社記者謝靜雯新北10日電）中華職業棒球大聯盟味全龍隊野手張政禹昨天敲出生涯百安，今天接受媒體聯訪談起輪替出賽的調整時表示，理解教練團安排，「保持危機意識，不要輕易被取代」。

龍隊昨天交手統一7-ELEVEn獅隊，張政禹3局敲出二壘打送回球隊第一分，但上到三壘時發生爭議判決，一開始裁判比出安全上壘手勢，獅隊三壘手潘傑楷抽出被張政禹踩住的腳瞬間，裁判認為張政禹腳離開壘包、又比出局手勢。

張政禹表示，雖踩到潘傑楷的腳，但腳尖從頭到尾黏在壘包上，潘傑楷抽腳瞬間，畫面上看到翻起來的是他的護具、不是腳。

那支安打也是張政禹中職生涯百安，他笑說，沒留紀念球習慣，隊友拿回一堆球給他，「我也不確定哪一顆是百安球」。百安當然開心，但未來還有很長一段路要走，那支安打可幫球隊送回致勝分意義更重要。

張政禹和隊友曾傳昇輪替游擊先發，總教練葉君璋昨天賽後表示，陣中很多年輕球員需再教育，透過輪替讓球員調整。

張政禹說，這樣的安排提醒自己保持危機意識和競爭力，不代表在某個位置出賽場次多，「位置就是你的」，職棒環境很現實，沒什麼事一定，不要讓其他人輕易取代自己。（編輯：李明宗）1111010

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