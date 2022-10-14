陳柏毓小聯盟球季到7月表現升溫 投贏洋基是契機

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

美國職棒匹茲堡海盜隊投手陳柏毓（圖）13日到天母棒球場替U23世界盃棒球賽台灣代表隊加油，他回顧今年球季雖然有起伏，但到了7月拿下3次單週最佳球員，陳柏毓點出對洋基隊比賽是球季越投越順的契機。中央社記者謝靜雯攝 111年10月14日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北14日電）旅美海盜隊投手陳柏毓昨天到場替U23世界盃棒球賽代表隊加油，今年球季開季雖然有起伏，但到了7月拿下3次單週最佳球員，陳柏毓點出對洋基隊比賽是球季越投越順的契機。

美國職棒小聯盟匹茲堡海盜隊投手陳柏毓昨天到天母棒球場替U23世界盃棒球賽台灣代表隊加油，回顧今年球季，陳柏毓總結：「算是不錯，但還有蠻多地方可以修正、變得更好。」

陳柏毓透露，今年開季時狀況時好時壞，剛開季保送偏多，跟投手教練聊了很多，教練提供很多幫助，每場比賽都幫設下一點目標、讓他去達成；剛開季自信心不足，配球會猶豫，教練鼓勵他不用想太多，把每一局投好，「真的不行就會換下來，不用擔心這麼多，慢慢引導我調整回來。」

陳柏毓表示，開季前半段有些失分或者安打，都不是被打得很扎實，好的策略、好的投球，但結果不是很好，7月開始狀況比較穩定，被打出去的球也剛好都在守備範圍中，沒有幸運的安打，投起來更自在。

陳柏毓7月總計拿下3次單週最佳球員，被問起開始順的契機，他笑說，7月首場比賽與洋基隊交手，先前曾被洋基隊的杜明奎（Jasson Dominguez）敲出2發全壘打，他開玩笑說：「那場比賽想著，就算手投斷也要壓制他們。」

陳柏毓7月首場與洋基隊比賽，投5局僅被敲出1支安打、投出3次三振、無失分拿下勝投，「那場比賽過後就開始順了」，教練隊友預期陳柏毓會拿下7月最佳球員，最後卻不是，「總教練跟我說，不知道為什麼不是你，但你表現很好」，隊友也都有幫忙歡呼。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

陳柏毓今年球季在小聯盟1A總計22場先發出賽，戰績4勝8敗，出賽防禦率4.58，他對自己的曲球很滿意，效果比想像中的好，有去年季末身體有點無法負荷的經驗，今年體能特別加強、也維持的不錯，整季球速平均維持在92至95英里（約148公里至153公里）。

體能和重訓上的加強，讓身體素質變好，也會提早到球場治療，讓疲勞恢復更快，談起明年目標，陳柏毓表示，「每年都一樣，希望可以往更高的層級走，身體維持健康。」（編輯：陳政偉）1111014