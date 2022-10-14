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聖地牙哥女網賽 詹皓晴女雙8強惜敗

2022/10/14 12:14
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（中央社記者龍柏安台北14日電）台灣網球雙打女將詹皓晴今天與捷克搭檔哈爾德卡，在聖地牙哥女網賽女雙8強，以5比7、6比4、7比10惜敗達布洛夫斯基與奧爾摩斯這組加拿大、墨西哥聯軍，8強落馬。

詹皓晴本季之前都與日本女將青山修子聯手，兩人聯拍合力征戰今年3站大滿貫賽，聖地牙哥女網賽兩人各分東西，詹皓晴選擇和2012倫敦奧運女雙銀牌得主、捷克老將哈爾德卡（Lucie Hradecka）攜手合作。

詹皓晴與哈爾德卡的「台捷組合」，首輪歷經3盤大戰，最終以2比1淘汰烏克蘭的克奇諾（Lyudmyla Kichenok）與比利時好手齊默爾曼（Kimberley Zimmermann），有驚無險闖進次輪。

「台捷組合」今天遭遇女雙大會第2種子，加拿大的達布洛夫斯基（Gabriela Dabrowski）與墨西哥女將奧爾摩斯（Giuliana Olmos）的「加墨聯軍」，兩組人馬又是鏖戰至決勝盤超級搶10，可惜結局卻大不同。

首盤兩組人馬勢均力敵，前10局打完雙方戰成5比5平，接下來對手一口氣連拿2局，也讓「台捷組合」先以5比7失手。

「台捷組合」次盤全力搶攻，前5局就2度攻破對手發球局，最多取得4比1領先，接下來在一路保持領先的優勢下，以6比4還以顏色，也將戰局扳平。

決勝局「台捷組合」以3比1優勢開局，無奈接下來兩人卻連丟4分，反倒陷入落後，這也成為扭轉戰局的分水嶺，接下來「台捷組合」也沒能後來居上，最終以7比10吞敗出局。（編輯：陳政偉）1111014

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