更多編輯台推薦新聞：
一週大事／俄軍濫炸烏克蘭、中共20大前北京現反習標語...
生活

一週大事／俄軍濫炸烏克蘭、中共20大前北京現反習標語...

國家太空中心明年元旦改制 首季有望發射獵風者衛星
科技

國家太空中心明年元旦改制 首季有望發射獵風者衛星

陳柏任舉重亞錦賽3破全國 奪2銀1銅
運動

陳柏任舉重亞錦賽3破全國 奪2銀1銅

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

羅暐捷等報告被陳聖平電話逼哭 初步檢查沒大問題

2022/10/16 19:33
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台中16日電）統一獅隊野手羅暐捷昨天在U23世界盃棒球賽出賽，盜壘時撞到左腳膝蓋傷退，羅暐捷說，在醫院等報告時醫生面色凝重，接到陳聖平的安慰電話後爆哭，目前初步檢查韌帶沒有問題。

U23世界盃棒球賽台灣隊昨晚與德國隊交手，野手羅暐捷2局選到保送上壘、盜上二壘時撞到左腳膝蓋，之後退場送醫檢查。

羅暐捷之前也有類似的狀況，本來以為過一下下就好，後來覺得腳踩不太到地板的感覺，後來感覺沒辦法出力，到醫院等報告時，骨科醫生有幫他看，醫生說摸起來感覺怪怪的。

「看到醫生表情凝重，加上報告等很久，就開始有點擔心」，後來接到隊友陳聖平的安慰電話，羅暐捷忍不住情緒爆哭。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

羅暐捷表示，報告出來韌帶沒有事有笑出來，那時還擔心如果因為這樣韌帶斷掉，對運動員來說算是大傷，還不忘說：「都是陳聖平害我哭」。

台灣隊總教練謝承勳表示，目前沒有腫脹、醫生說韌帶沒有怎麼樣，有把核磁共振的片子再拿給高醫看、再確認一次，至於後面的比賽還能不能上場還要看狀況，「他自己說他休息2天就可以，但不要冒險，教練團還會再評估。」（編輯：張芷瑄）1111016

羅暐捷
U23世界盃棒球賽羅暐捷敲安 台灣隊1比0領先 獅隊張翔、楊竣翔、羅暐捷 入U23世界盃培訓隊
陳聖平
哥倫比亞教頭曾任獅隊客座 對台灣白飯念念不忘 陳聖平單場2安2盜近況佳 黃暐傑先發無關勝敗
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族