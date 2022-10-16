羅暐捷等報告被陳聖平電話逼哭 初步檢查沒大問題

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（中央社記者謝靜雯台中16日電）統一獅隊野手羅暐捷昨天在U23世界盃棒球賽出賽，盜壘時撞到左腳膝蓋傷退，羅暐捷說，在醫院等報告時醫生面色凝重，接到陳聖平的安慰電話後爆哭，目前初步檢查韌帶沒有問題。

U23世界盃棒球賽台灣隊昨晚與德國隊交手，野手羅暐捷2局選到保送上壘、盜上二壘時撞到左腳膝蓋，之後退場送醫檢查。

羅暐捷之前也有類似的狀況，本來以為過一下下就好，後來覺得腳踩不太到地板的感覺，後來感覺沒辦法出力，到醫院等報告時，骨科醫生有幫他看，醫生說摸起來感覺怪怪的。

「看到醫生表情凝重，加上報告等很久，就開始有點擔心」，後來接到隊友陳聖平的安慰電話，羅暐捷忍不住情緒爆哭。

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羅暐捷表示，報告出來韌帶沒有事有笑出來，那時還擔心如果因為這樣韌帶斷掉，對運動員來說算是大傷，還不忘說：「都是陳聖平害我哭」。

台灣隊總教練謝承勳表示，目前沒有腫脹、醫生說韌帶沒有怎麼樣，有把核磁共振的片子再拿給高醫看、再確認一次，至於後面的比賽還能不能上場還要看狀況，「他自己說他休息2天就可以，但不要冒險，教練團還會再評估。」（編輯：張芷瑄）1111016