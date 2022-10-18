白薩身分認定 T1聯盟：特案外籍生不受限制

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（中央社記者黃巧雯台北18日電）台灣職籃T1聯盟原有意在第2季新增外籍生球員制度，後來喊卡，聯盟今天發布聲明，因台中太陽已先與蒙古籍後衛白薩談約，將成「特案外籍生」，上場時間不受外籍球員限制。

為保障本土球員發揮空間，T1聯盟新賽季將外籍球員上場時間從首季的「4節10人次」，下修至「4節8人次」，而第3類規範球員包含歸化球員、亞洲外援、外籍生與華裔球員，同樣都適用外籍球員上場規範。

T1聯盟休賽季期間持續進行規章修訂，為增加球團招募新進球員空間，原擬定於第2季起新增外籍生球員，並同意球團開始接觸與評估，聯盟發布聲明，在考量外籍生球員將影響本土球員上場時間情況下，決議取消新增外籍生球員制度。

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T1聯盟表示，台中太陽球團在聯盟同意外籍生球員制度時，開始與白薩進行交涉，並取得一定程度的共識，有關白薩球員身分認定問題，經17日常務理事會討論通過，由於台中太陽與白薩洽談時間在先，以法律不溯及既往原則，同時保障白薩與太陽球團雙方權益，因此決議白薩球員身分認定為「特案外籍生」，上場時間不受外籍球員限制。

T1聯盟指出，白薩在T1聯盟所屬的球隊，往後皆為特案外籍生，因此續約或轉隊仍為特案外籍生，但未來不再同意其他特案，以落實保障本土球員發揮空間的精神。（編輯：張芷瑄）1111018